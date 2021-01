Ümit Özat: 'Fenerbahçe'de Mesut Özil Alex etkisi yapmaz, Burak Yılmaz'ı seviyorum ama...'

Spor Arena Özel Röportaj: Uğur Yapıcı / Kamera: Mücahit Özdoğan



Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden teknik direktör Ümit Özat, gündemdeki konularla ilgili Spor Arena'ya özel açıklamalar yaptı. Mesut Özil transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Özat, Özil'in Alex de Souza etkisi yaratmayacağını iddia etti. Fenerbahçe'nin Mesut Özil'den önce bir kaleciye ihtiyacı olduğu görüşünü savunan Özat, eski öğrencisi İrfan Can Kahveci'nin transferini de değerlendirdi.



Fenerbahçe son maçla beraber formunu bulduğunu net şekilde gösteriyor, istenilen sonuçlar gelmeyince Erol Bulut’un oyun planı eleştiriliyor ancak takım şu an iyi durumda, Fenerbahçe’nin bu seviyesini şampiyonluk için yeterli buluyor musunuz?

Ligin bitmesine daha 20 hafta var bu eleştiriler Erol Bulut’un şahsına yapılmış eleştiriler değil o görevde kim olursa olsun bu eleştirilerle muhatap olacak. Fenerbahçe takımına bakıldığında oyuncuların çoğu yeni gelmiş durumda bunlarla oynamak kolay değil bir takımın ritmini yakalaması için 40-50 maç oynaması lazım Türkiye’de bu kredi Fatih Terim hoca dışında kimseye verilmez, dolayısıyla Erol Bulut’un başarı kıstası sadece şampiyonluk olmamalı. Şampiyon olamasa bile başarısızlığı tek başına Erol hocaya yükleyemezsiniz. Fenerbahçe’nin bu dönemde temaslı oynayan takımlara karşı sıkıntısı var ama Mesut’un oynamaya başlaması ile yaratıcılık yönünden bunu aşacaklardır, 2. yarı ile beraber tahminim zirvede sıfırdan bir yarış başlayacak.

Mesut transferiyle beraber ülkemize gelen en kariyerli ve en iyi isimler yeniden tartışılmaya başlandı. Mesut’u bu klasmanda nereye koyarsınız, Alex gibi Fenerbahçe’de iz bırakabilir mi?

Mesut Özil’den katkı ve tabela açısından bir Alex de Souza çıkmaz, Mesut çok kariyerli bir oyuncu ama daha önce de Alex’ten çok daha kariyerli Anelka, Van Persie gibi oyuncular geldi ama bir Alex çıkmadı. Bazen her oyuncunun kumaşı her vücuda olmayabiliyor, Mesut Süper Lig’in kolay olduğunu düşünürse yanılır Mesut duran toplarda etkili olsa bile Fenerbahçe için işin yüzde 50’si bitmiş demektir onun dışında çok oynama fırsatı verileceğini düşünmüyorum bu lig kolay bir lig değil bu gelen Mesut da Dünya Kupası alan eski Mesut değil. Bir Alex veya Hagi etkisi beklemek çok doğru olmaz onların altında kalabilir ama üstüne de çıkabilir evet oynadığı liglerden daha aşağı bir lige geldi ama oynadığı oyunculardan da daha alt seviyede oyuncularla beraber oynayacak. Ayrıca şunu da ilave etmek lazım Mesut’un Türkiye’ye gelişini bir dava meselesi olduğunu hep ifade ettim ama Fenerbahçe tarafından yapılan bağış kampanyasının doğru olmadığını düşünüyorum ihtiyacı olan bağış ister ihtiyacı olmayan istemez daha lüks yaşamak için kimse yardım istememeli bu ülkede futboldan önce ihtiyaçları olan insanlar var, bunu sadece kendi camiam için söylemiyorum bütün takımlar için söylüyorum.

Burak Yılmaz katıldığı bir canlı yayında Mesut Özil ile ilgili soruya “Mesut Özil’e başarılar dilerim. Açıkçası benimle A Milli Takım’da savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yapmak isterim” dedi bu sözler tartışma konusu oldu yorumunuz nedir?

Burak Yılmaz’ı çok seviyorum ve eleştirmek istemiyorum tabii orada bir kinaye var ama Mesut Özil’in Türk Milli Takımı’nı seçmemesi çok doğal, Türk Milli Takımı’nda Okan Buruk, Emre Belözoğlu ve Arda Turan dışında Türkiye’den dünyanın en iyi beş kulübünden birisine giden oyuncu var mı?





“FENERBAHÇE’NİN MESUT ÖZİL YERİNE İYİ BİR KALECİYE İHTİYACI VARDI”



Bana sorarsanız Fenerbahçe’nin Mesut Özil gibi bir oyuncu yerine iyi bir kaleciye ihtiyacı vardı, Altay yetenekli kaleci ancak yabancı sayısının 16’ya çıkarılmasının konuşulduğu bir ligde Simovic, Taffarel, Mondragon ve Muslera örneğinden yola çıkarsanız kaleci demek 1 puan demek Galatasaray’ın şampiyonluklarında bu isimler çok önemliydi bu yüzden daha tecrübeli bir kalecinin 1-2 sene kadroda olması hem Fenerbahçe hem de Altay’ın gelişimi için iyi olurdu ama böyle tercih etmeyenlere de saygı duymak lazım.



Altay Bayındır hala rüştünü ispat etmedi mi ?

Altay iyi bir kaleci mutlaka iyi yerlere gelecektir ama fizik olarak hala gelişmesi gerektiğine inanıyorum, kaleci topla oynasın istiyorlar hayır kaleci önce topu tutsun. Guardiola kalecinin topla oynadığı sistemi Xavi-İniesta ve Ter Stegen ile yapıyordu Guardiola gibi teknik adamların amacı Şampiyonlar Ligi’dir ama 10 yıldır kazanamadı, Jupp Heynckes ve Hansi Flick Bayern Münih’te Şampiyonlar Ligi’ni kazandı ama Guardiola kazanamadı. Zaten Bayern Münih’in başına çoban getirsen yine şampiyon olur o zaman Guardiola’nın ne anlamı var, Guardiola’yı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın başına getir ne Fatih Terim’in ne Erol Bulut’un ne de Sergen Yalçın’ın yaptığını yapabilir, çünkü orada bir sistem içinde çalışıyor. 500 milyon Euro harcatırsan Ümit Özat da Erol Bulut da başarılı olur, ver bakalım Fatih Terim’in kadrosunu Guardiola’ya ne olacak…







İrfan Can Kahveci için Galatasaray’ın net bir isteği vardı ama Fenerbahçe de resmen İrfan için talip oldu. Başakşehir’in isteği 10 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay. İrfan’ın transferinin sonuçlanacağını düşünüyor musunuz transfer gerçekleşirse sizce hangi takıma daha yakın?

İrfan Can Kahveci Gençlerbirliği’nden benim oyuncum, Ahmet Çalık’ı Galatasaray’a İrfan’ı Başakşehir’e gönderdik o zaman doğru tercihi İrfan yaptı belki Ahmet de Başakşehir’e gitse bugün daha farklı olabilirdi ama Ahmet hep Galatasaraylı olduğunu söylüyordu ondan Galatasaray’a gitti. İrfan Can’ın aklı varsa demeyim ama onun yerinde olsam 1 dakika durmam yurt dışına giderim, teklif yoksa bir şey diyemem ama yurt dışında kalburüstü takımları analiz ettiğimizde Fransa’da Saint Etienne bile istese oraya giderim, Real Sociedad veya Hoffenheim istese yine oralara giderim buralara her zaman dönebilirsin ama her şey İrfan’ın elinde değil Başakşehir de para kazanmak istiyor.

Her fırsatta Fatih Terim’in deneyimine ve başarısına dikkat çeken birisiniz, Fenerbahçe kadro olarak güçlenmeye devam ediyor, Beşiktaş çok formda. 2 ezeli rakibe karşı Fatih Terim elindeki kadroyla sizce sonuna kadar şampiyonluk yarışında olabilecek mi?

Galatasaray’daki oyuncuların 3-4 senedir birlikte oynuyor şansları bu ancak kadro kalitesi açısından üç büyükler içinde en zayıf olanı Galatasaray. Oyuncu kalitesi açısından en iyisi Fenerbahçe ama takım oyunu açısından daha farklı olur. Düşünsenize Mesut Özil’i Galatasaray’da olduğunu, Fenerbahçe’ye yapacağı katkıdan daha fazlasını yapar. Galatasaray’ın kadrosu eskiden başarılı olduğu kadroların çok altında o yüzden Fatih hocanın işi kolay değil.







Süper Lig’de en çok beğendiğiniz teknik direktörler hangileri?

İlk yarının en başarılı hocası Sergen Yalçın’dır ikinci olarak Sumudica derim ama onun tavır ve davranışları doğru değil eğer Sumudica Türk olsaydı bütün başkanlar bir araya gelip bunu almayın diye ağız birliği yaparlardı ama yabancı olunca farklı oluyor.

Son dönemde sosyal medyayı çok aktif kullanıyorsunuz, taraftarlar sizden yorum atmanızı bekliyor…

Ben insanlarla iç içe olmayı seven, doğal olan birisiyim bu durum insanların hoşuna gidiyor. Telefondan bile bu durumu yaşıyoruz.

Ayak dışı vuruşları Quaresma ile öğrendik diyenler var

Onun en kralını yaparız problem değil ben de Oğuz Çetin abiden gördüm. Zamanında bizi yaralamak için sağ ayaklı sol bek diye üstüme gelip durdular.



Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde hangi takımı daha önde görüyorsunuz?

Artık taraftar olmadığı için deplasman diye bir şey kalmadı, mutlaka Galatasaray da transfer yapacaktır Fenerbahçe takım savunması olarak çok güçlü değil rahat pozisyona girebilir ama her takıma da pozisyon verebilecek bir oyun anlayışına sahip. Öyle bir yerde duruyordu ya çok keskin bir çıkış ya da bir düşüş olabilir ama bu grup oynadıkça daha da verimli olacaktır. Mesut’un rolü çok önemli derbide 10-15 dakika veya ilk 11 fark etmez mutlaka süre alacaktır.

İlk yarının en iyi 11’ini kurmanızı istesem nasıl bir kadro çıkarırsınız?

(4-4-2) Uğurcan Çakır – Rosier – Caulker – Marcao – Caner Erkin – Gustavo – Taylan Antalyalı– Ghezzal – Pelkas – Nwakeme– Abubakar

Uğur Yapıcı’nın 11’i: (4-2-3-1) Altay Bayındır- Rosier, Caulker - Marcao- Caner Erkin- Atiba-Ozan - Ghezzal - Pelkas – Davidson, Aboubakar

