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Futbol
Haber Giriş: 18.04.2020 - 09:44,Son Güncelleme:

Ümit Özat Fenerbahçe formasını satıyor

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Ümit Özat Fenerbahçe formasını satıyor
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, 100. yıl şampiyonluğunda giydiği formasını açık artırmaya çıkardı.

Eski Fenerbahçeli Ümit Özat, Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda giydiği formasını açık artırmaya çıkardı. Elde edilen geliri ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacak.

Özat 100. yıl formasını satıyorÜmit Özat, Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda giydiği formasını açık artırmaya çıkardı. Elde edilen geliri ihtiyaç sahibi ailelere bağışlayacak.

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