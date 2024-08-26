Ümit Özat canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor’da görev yapan Alman Teknik Direktör Christoph Daum, 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Süper Lig'de büyük başarılara imza atan ve futbol adamlığının yanı sıra Türkiye sevgisi, bilgeliği, zekası, esprili ve samimi yaklaşımıyla Türk halkının büyük sevgisini kazanan Christoph Daum'un ölümü spor camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe ve Köln'de hocalığını yapan Christoph Daum'un ölüm haberini ilk duyuran kişi olan Ümit Özat, "Bendeki emeklerini asla inkar edemem. Sadece bir hoca değildi, bir filozoftu, bilge bir adamdı" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Futbol yorumculuğu yaptığı TV8.5'te Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını değerlendiren Ümit Özat, Christoph Daum hakkında yaptığı konuşma esnasında duygusal anlar yaşadı.

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Sözlerine, "Bazen hıçkıra hıçkıra ağlamak istersin ama ağlayamazsın" diye başlayan Özat, "Şimdi gol sevinçlerine bakıyorum..." dediği esnada gözyaşlarını tutamadı.

Ekim 1953 doğumlu Alman Teknik Direktör Christoph Daum, akciğer rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi altındaydı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE’DE ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ YAŞADI

Futbolculuk kariyerinde Duisburg ve FC Köln’de orta saha oyuncu olarak forma giyen Daum, 1986 yılında FC Köln’de teknik direktörlük kariyerine başladı.

Daum, Almanya Bundesliga’da 1991-92 sezonunda Stuttgart’ı zirveye taşıyarak, antrenörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğu tattı.

Süper Lig’de 1993-94 sezonunun ortasında Beşiktaş’ta antrenörlüğe getirilen Alman çalıştırıcı, ilk sezonunda Türkiye Kupası, sonraki sezonda ise lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

1996 yılında Beşiktaş’tan ayrılan Daum, Mart 2001’de yeniden siyah-beyazlı ekibin başına geçti ancak beklenen başarı gelmeyince, siyah-beyazlı ekipteki ikinci birliktelik 3 ay sürdü.

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Christoph Daum 2003 yılında Türkiye geri döndü ve Fenerbahçe’nin teknik patronu oldu. Alman teknik adam iki sezon üst üste sarı-lacivertli ekibi şampiyonluğa taşırken, üçüncü sezonunda ise lider girdiği son haftada şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırdı.

O sezonun ardından ülkesine giden Daum, 2009-10 sezonunda bir kez daha Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğüne getirildi ve adeta 2005-06 sezonu yeniden yaşandı. Sarı-lacivertli ekip, Daum önderliğinde ligin son haftasına yine lider girdi ama şampiyonluk ipini Bursaspor göğüsledi.

BURSASPOR'DA DA GÖREV YAPTI

Christoph Daum, Türkiye’deki son macerasında 2013-14 sezonunda Bursapor’da görev yaptı. Alman çalıştırıcı ile yeşil-beyazlılar 2 yıllık sözleşme imzalasa da kötü gidişat sebebiyle ilk yıl dolmadan yollar ayrıldı.

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SON OLARAK ROMANYA'YI ÇALIŞTIRDI

Daum, teknik direktörlük kariyerinde son olarak 2016-27 sezonunda Romanya Milli Takımı’nı çalıştırdı.