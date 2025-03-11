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Ümit Milliler Kosova ve Belarus ile karşı karşıya gelecek

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#Ümit Milli Takım#Kosova#Belarus
Ümit Milliler Kosova ve Belarus ile karşı karşıya gelecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 13:50

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Ümit Milli Takım, hazırlık maçı kapsamında Kosova ve Belarus ile kozlarını paylaşacak.

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Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova ve Belarus ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Ümit Milli Takım, UEFA 2027 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına hazırlık kapsamında 21 Mart Cuma günü saat 20.30'da Alanya Gain Park Stadyumu'nda Kosova ve 25 Mart Salı günü ise saat 20.30'da Pendik Stadı'nda Belarus ile özel maç yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, elemelerde Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile H grubunda mücadele edecek.

 

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#Ümit Milli Takım#Kosova#Belarus

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