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Ümit Milli Takım'ın rakipleri belli oldu

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#Ümit Milli Takım#2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası#Sporanasayfa
Ümit Milli Takımın rakipleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 16:06

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu.

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UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine göre ay-yıldızlı ekip, H Grubu'nda Ukrayna, Hırvatistan, Macaristan ve Litvanya ile eşleşti.

Elemelerde 6 grupta 6'şar, 3 grupta ise 5'er takım mücadele edecek. Grup maçları, Mart 2025 ile Ekim 2026 tarihleri arasında oynanacak.

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Arnavutluk ve Sırbistan'ın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine dokuz grup birincisiyle birlikte gruplardaki en iyi ikinci takım doğrudan katılmaya hak kazanacak. Diğer 8 ikinci takım ise finallere katılma hakkı elde edebilmek için Kasım 2026'da play-off oynayacak.

2027'in yaz aylarında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Arnavutluk ve Sırbistan, şampiyonaya doğrudan katılacak.

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Ümit Milli Takımın rakipleri belli oldu

 

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#Ümit Milli Takım#2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası#Sporanasayfa

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