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Ümit Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçlarının aday kadrosu belli oldu

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#Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri#Ümit Milli Takım#Ümit Milliler
Ümit Milli Takımın İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçlarının aday kadrosu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 17:54

Ümit Milli Takımın 6 Eylül Cuma günü İstanbul'da İrlanda Cumhuriyeti ve 10 Eylül Salı günü Serravalle'de San Marino ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçlarının aday kadrosu açıklandı.

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Aday kadroya davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazar günü saat 22.00'de Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de toplanacak.

Ümit Millî Takım'da İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

- Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor)

- Defans: Serdar Saatçı (Braga), Ravil Tagir (Al-Jazira Club), Emir Ortakaya (Westerlo), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Taha Altıkardeş (Göztepe), Arif Kocaman (Kaysersispor), Metehan Baltacı (Galatasaray), Uğur Kaan Yıldız (Ankara Keçiörengücü), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş), Yasin Özcan (Kasımpaşa)
- Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Cihan Çanak (Trabzonspor), Livan Burcu (Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Burak İnce (Slask Wroclaw)

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- Forvet: Enis Destan (Trabzonspor), Metehan Altunbaş (Adanaspor), Bertuğ Özgür Yıldırım (Getafe)

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#Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri#Ümit Milli Takım#Ümit Milliler

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