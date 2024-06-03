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Ümit Milli Takım'a Vincenzo Montella morali

Güncelleme Tarihi:

#Vincenzo Montella#Milli Takım#Futbol
Ümit Milli Takıma Vincenzo Montella morali
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 07:00

A Milli takım teknik direktörü, bugünkü İskoçya maçı öncesi genç oyuncuların idmanını ziyaret etti. Takımla konuşan Montella “Şu anda A Takım’dan önceki son noktadasınız. Bu fırsatın bilincinde olun. İtalya’da yine görüşmeden önce İskoçya önünde başarılar diliyorum” dedi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella bugünkü İskoçya maçı öncesi Riva’da hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Futbol Takımı’nı antrenmanını ziyaret etti. A Milli ve Ümit Milli takım arasındaki bağlantının önemini vurgulayan Montella “Şu anda A Milli Takım’dan önceki son noktadasınız. Bu fırsatın bilincinde olun. A Milli Takım’a yükselmeniz sizlerin çalışkanlığına ve hocalarınızı dinlemenize bağlı. İtalya’da tekrar görüşmeden önce sizlere İskoçya karşısında başarılar diliyorum” dedi.

DOĞAN VE AHMETCAN ÜMiT MiLLi TAKIM’DA

A Milli Takım’ın geniş kadrosunda yer alan Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan bugün saat 20.00’de özel maçta İskoçya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı’nın kadrosuna alındı. İki futbolcu İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından yeniden A Milli Takım kampına katılacak.

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#Vincenzo Montella#Milli Takım#Futbol

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