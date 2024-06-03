Ümit Milli Takım'a Vincenzo Montella morali

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella bugünkü İskoçya maçı öncesi Riva’da hazırlıklarını sürdüren Ümit Milli Futbol Takımı’nı antrenmanını ziyaret etti. A Milli ve Ümit Milli takım arasındaki bağlantının önemini vurgulayan Montella “Şu anda A Milli Takım’dan önceki son noktadasınız. Bu fırsatın bilincinde olun. A Milli Takım’a yükselmeniz sizlerin çalışkanlığına ve hocalarınızı dinlemenize bağlı. İtalya’da tekrar görüşmeden önce sizlere İskoçya karşısında başarılar diliyorum” dedi.

DOĞAN VE AHMETCAN ÜMiT MiLLi TAKIM’DA

A Milli Takım’ın geniş kadrosunda yer alan Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan bugün saat 20.00’de özel maçta İskoçya ile karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı’nın kadrosuna alındı. İki futbolcu İtalya ile Türkiye arasında oynanacak özel maçın ardından yeniden A Milli Takım kampına katılacak.