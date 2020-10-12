Ümit Milli Takım zorlu İngiltere deplasmanında!
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında yarın deplasmanda İngiltere ile karşılaşacak.
Wolverhampton'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Elemelerde İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile 3. Grup'ta mücadele eden milliler, yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, grupta 7 puanla 4. sırada yer alırken, lider İngiltere'nin 19 puanı bulunuyor.
"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle