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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 10:20 | Son Güncelleme:

Ümit Milli Takım zorlu İngiltere deplasmanında!

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Ümit Milli Takım zorlu İngiltere deplasmanında!
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında yarın deplasmanda İngiltere ile karşılaşacak.

Wolverhampton'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele, A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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Elemelerde İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile 3. Grup'ta mücadele eden milliler, yaptığı 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Tolunay Kafkas yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, grupta 7 puanla 4. sırada yer alırken, lider İngiltere'nin 19 puanı bulunuyor.

 

Ümit Milli Takım zorlu İngiltere deplasmanında

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