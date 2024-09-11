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Ümit Milli Takım, San Marino'ya gol yağdırdı

Güncelleme Tarihi:

#Ümit Milli Takım#2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri#San Marino
Ümit Milli Takım, San Marinoya gol yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 00:47

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri grup maçında San Marino'yu deplasmanda 6-1 mağlup etti.

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Ümit Millî Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri 1. Grup maçında deplasmanda San Marino ile karşılaştı. Milliler, Bartuğ Elmaz'ın 2, Livan Burcu, Cihan Çanak, Burak İnce ve Emir Ortakaya'nın golleriyle sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla grupta 3. galibiyetini elde ederken, 8 maç sonunda puanını 10'a yükseltti. Takımımızın gruptan çıkamayacağı daha önce belli olmuştu.

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Hakemler: Matthew De Gabriele, Jurgen Spiterii Shaun Calleja, Daniel Casha
San Marino: Pietro Amici, Matteo Guidi (Simone Gasperoni dk. 61), Alex Toccaceli (Tommy Cervellini dk. 61), Mattia Sancisi (Fabio Borasco dk. 82), Alberto Tomassini, Marco Gasperoni, Simone Santi, Alberto Riccardi (Filippo Pasolini dk. 77), Mattia Ciacci, Nicolo Sancisi (Nicolo Chiaruzzi dk. 77), Marco Casadei
Türkiye: Emre Bilgin, Yasin Özcan (Serkan Emrecan Terzi dk. 46), Uğur Kaan Yıldız, Taha Altıkardeş (Hamza Güreler dk. 65), Metehan Baltacı (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 65), Livan Burcu (Emir Ortakaya dk. 65), Cihan Çanak, Bartuğ Elmaz, Başar Önal (Metehan Altunbaş dk. 83), Burak İnce, Ali Akman
Teknik Direktör: Levent Sürme
Goller: Bartuğ Elmaz (dk. 10 pen. ve dk. 15), Livan Burcu (dk. 33 pen.), Cihan Çanak (dk. 37), Burak İnce (dk. 45+1), Emir Ortakaya (dk. 90+1) (Türkiye), Mattia Ciacci (dk. 17) (San Marino)
Kırmızı kart: Pietro Amici (dk. 83) (San Marino)
Sarı kartlar: Mattia Ciacci (San Marino), Livan Burcu, Ali Akman, Emir Ortakaya (Türkiye)

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Ümit Milli Takım, San Marinoya gol yağdırdı

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#Ümit Milli Takım#2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri#San Marino

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