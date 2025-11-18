×
Ümit Milli Takım, Litvanya'dan zaferle döndü!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 21:38

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Litvanya'yı 2-1 mağlup etti.

LSC Druskininkai Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Litvanya'ya konuk oldu.

Milli takım, Ali Habeşoğlu'nun 2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Litvanya, 75. dakikada Domantas Sluta'nın fileleri havalandırmasıyla beraberliği sağladı: 1-1. Bu golden 2 dakika sonra yeniden sahneye çıkan Ali Habeşoğlu, skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ümit Milli Futbol Takımı, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

NAMAĞLUP LİDER!

Bu sonuçla 5 takımın yer aldığı H Grubu'nda 3. galibiyetini elde eden Türkiye, puanını 11'e yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Dördüncü yenilgisini yaşayan Litvanya ise 1 puanda kaldı.

