Ümit Milli Takım, Litvanya engelini 2 golle aştı!

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ikinci maçında Litvanya'yı 2-0 yendi.
Maçın 7. dakikasında Ayberk Karapo'nun pasında ceza sahasında topla buluşan İzzet Çelik'in vuruşunda defansa çarpan top, üst direkten oyun alanına döndü.
14. dakikada Ümit Milli Takım'ın paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Cihan Çanak'ın ceza sahasının dışından çektiği şutta top üstten dışarı gitti.
23. dakikada İzzet Çelik'in pasında ceza sahasında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un şutunda, kaleci Sivickas ayaklarıyla topu kornere çeldi.
26. dakikada ümit milliler, 1-0 öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Ayberk Karapo'nun pasında defansa çarpan ve havalanan meşin yuvarlağı Başar Önal, arka direkte kafayla filelere gönderdi.
65. dakikada ümit millilerin kazandığı serbest atışta Semih Kılıçsoy'un şutunda top üstten dışarı çıktı.
85. dakikada ay-yıldızlı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Emre Demir'in kullandığı köşe atışında kale alanı içerisindeki topu Emirhan İlkhan filelerle buluşturdu: 2-0.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Ümit Milli Takım, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Milos Boskovic, Marjan Paunovic, Nikola Radulovic (Karadağ)
Türkiye: Deniz Ertaş, Ayberk Karapo, Hamza Güreler, Yasin Özcan, Berkay Yılmaz, İzzet Çelik (Dk. 59 Emre Demir), Eyüp Aydın (Dk. 80 Yunus Emre Konak), Emirhan İlkhan, Cihan Çanak (Dk. 70 Ali Habeşoğlu), Başar Önal, Semih Kılıçsoy (Dk. 80 Emirhan Demircan)
Litvanya: Sivickas, Sapola, Slendzoka, Audinis, Burdzilauskas (Dk. 46 Setkus), Stankevicius, Michelbrink (Dk. 82 Sluta), Zevzikovas, Andrejev (Dk. 46 Matyzonok) (Dk. 56 Gudelevicius), Steponavicius, Jansonas (Dk. 82 Lickunas)
Goller: Dk. 26 Başar Önal, Dk. 85 Emirhan İlkhan (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 64 Gudelevicius, Dk. 72 Stankevicius, Dk. 90 Slendzoka (Litvanya), Dk. 67 Eyüp Aydın (Türkiye)