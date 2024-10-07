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Ümit Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik

Güncelleme Tarihi:

#Ümit Milli Takım#Mustafa Hekimoğlu#Başar Önal
Ümit Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 15:56

Ümit Milli Takımı'nın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Letonya ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Başar Önal hastalığı, Mustafa Hekimoğlu sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

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2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde Letonya ve Norveç ile oynayacağı maçlar öncesi Ümit Milli Takımı'nda Başar Önal'ın hastalığı, Mustafa Hekimoğlu'nun ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

FEDERASYONUN AÇIKLAMASI

Federasyondan yapılan duyuruda bu oyuncuların yerine U20 Milli Takımı'nın Portekiz ve Polonya maçları aday kadrosunda bulunan Trabzonspor forması giyen Engin Poyraz Efe Yıldırım ve RAMS Başakşehir FK forması giyen Ömer Faruk Beyaz'ın, Ümit Milli Takımı'nın Letonya ve Norveç maçları aday kadrosuna dâhil edildiği aktarıldı.

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#Ümit Milli Takım#Mustafa Hekimoğlu#Başar Önal

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