HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ümit Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

#Ümit Milli Futbol Takımı#2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri#Aday Kadro
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 17:20

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Litvanya ve Macaristan'la oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Egemen Korkmaz tarafından belirlenen 23 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor.

Kaleci: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans: Furkan Demir (Rapid Wien), Ada İbik, Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (Anderlecht), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe)

Orta saha: İsak Vural (Pisa), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Samsunspor), Emirhan İlkhan (Torino), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Emirhan Demircan (Utrecht), Cihan Çanak (Trabzonspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)

PROGRAM

Ümit Milli Futbol Takımı, 10 Ekim Cuma Günü Litvanya ile Sakarya'da, 14 Ekim Salı günü ise Budapeşte'de Macaristan'la karşı karşıya gelecek.

Aday kadroya davet edilen futbolcular, 6 Ekim Pazartesi saat 15.00'te Crowne Plaza Oryapark Hotel'de toplanacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak Litvanya müsabakası saat 20.00'de, MTK Stadyumu'nda oynanacak. Deplasmandaki Macaristan mücadelesi ise TSİ 19.00'da başlayacak.

Ay-yıldızlılar, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele ediyor.

