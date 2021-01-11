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GeriFutbol Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.01.2021 - 17:55 | Son Güncelleme:

Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

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Ümit Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın, 23-28 Ocak'ta İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kamp çalışması gerçekleştirecek.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Berk Balaban (Ankaraspor)
Defans: Erdoğan Kaya, Serdar Saatçi (Beşiktaş ), Ravil Tagir, Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Yusuf Can Esendemir, Furkan Metin (Altınordu), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Nafican Yardımcı (Çorum FK)
Orta saha: Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş), Ozan İsmail Koç, Batuhan Kör (Bursaspor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup
Sivasspor), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Atalay Babacan
(Adanaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Yunus Akgün (Adana Demirspor)
Forvet: Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Ali Akman (Bursaspor), Sami Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)

Ümit Milli Futbol Takımının hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

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