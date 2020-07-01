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GeriFutbol Ümit Milli Futbol Takımı'nın EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 01.07.2020 - 14:17,Son Güncelleme:

Ümit Milli Futbol Takımı'nın EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi

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Ümit Milli Futbol Takımı'nın EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi
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2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2021) eleme grubunda Mart 2020'de oynanması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maçların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ümit Milli Futbol Takımı ertelenen İngiltere maçını 13 Ekim 2020'de deplasmanda oynayacak.

Türkiye, 3. Grup'taki kalan maçlarında 4 Eylül'de Andorra ile 13 Kasım'da Avusturya ve 17 Kasım'da Kosova ile sahasında karşılaşacak.

 

Ümit Milli Futbol Takımının EURO 2021 elemeleri fikstürü yenilendi

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