×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Ümit Milli Takım#Gökhan Gönül#Türkiye
Ümit Milli Futbol Takımının aday kadrosu açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 19:35

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Kosova ve Belarus ile Türkiye'de yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Mart Pazartesi günü saat 13.00'te İstanbul'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Milli Takımlar Oteli'nde toplanacak.

Milliler, eylül ayında başlayacak 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin hazırlıkları kapsamında 21 Mart Cuma günü önce Alanya'da Kosova'yı, daha sonra 25 Mart Salı günü ise Pendik'te Belarus'u konuk edecek.

Teknik direktör Gökhan Gönül yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Galatasaray)

Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (TSV Hartberg), Ali Turap Bülbül (Central Hospital Ümraniyespor), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor), Emir Ortakaya (Beerschot), Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük)

Haberin Devamı

Orta saha: Yunus Emre Konak (Brentford), Eyüp Aydın (Galatasaray), İsak Vural (Frosinone), İzzet Çelik (Adana Demirspor), Emir Bars (Jong PSV), Livan Burcu (Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Sami Satılmış (Altınordu), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK)

Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Mustafa Hekimoğlu (Beşiktaş), Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ümit Milli Takım#Gökhan Gönül#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!