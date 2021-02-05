Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası eleme grubu fikstürü açıklandı

I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile mücadelede edecek ay-yıldızlı ekip, grup maçlarına 8 Haziran 2021'de deplasmanda Kazakistan ile oynayacağı karşılaşmayla başlayacak.



Türkiye, grup maçlarını 14 Haziran 2022'de Danimarka ile deplasmanda oynayacağı mücadele ile tamamlayacak.



Ümit Milli Takım'ın I Grubu fikstürü şöyle:



08.06.2021 Kazakistan-Türkiye

03.09.2021 Türkiye-Belçika

07.09.2021 Türkiye-İskoçya

12.11.2021 Belçika-Türkiye

16.11.2021 Türkiye-Danimarka

25.03.2022 İskoçya-Türkiye

10.06.2022 Türkiye-Kazakistan

14.06.2022 Danimarka-Türkiye



Not: Maçların oynanacağı stadyumlar ve başlama saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak.



- Şampiyona yolu



2023 yazında yapılacak organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek Gürcistan ve Romanya, şampiyonaya doğrudan katılacak.



Mart 2021 ve Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacak elemelerde 8 grupta 6'şar, Türkiye'nin yer aldığı I Grubu'nda ise 5 takım mücadele edecek.



Gruplarında ilk sırayı alan takımlar ile en iyi grup ikincisi şampiyonaya katılım hakkı elde edecek. Diğer grup ikincileri arasında yapılacak play-off maçları, turnuvaya katılacak son 4 takımı belirleyecek.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...