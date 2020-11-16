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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.11.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Ümit Milli Futbol Takımımız'ın konuğu Kosova!

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Ümit Milli Futbol Takımımız'ın konuğu Kosova!
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 10. ve son maçında yarın Kosova ile Samsun'da karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

6 takımın yer aldığı grubun geride kalan 9 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Ümit Milli Futbol Takımı, 10 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Kosova ise 3 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

Ümit Milli Takım, Avusturya’yı 3-2 mağlup etti
Ümit Milli Takım, Avusturya’yı 3-2 mağlup etti

Grupta iki takım arasında oynanan ilk maçta Kosova, Ümit Milli Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup etmişti.

 

Ümit Milli Futbol Takımımızın konuğu Kosova

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