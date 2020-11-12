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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 10:42 | Son Güncelleme:

Ümit Milli Futbol Takımımız'ın konuğu Avusturya!

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Ümit Milli Futbol Takımımız'ın konuğu Avusturya!
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 9. maçında yarın Avusturya ile Samsun'da karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma ASpor'dan canlı yayımlanacak.

6 takımın yer aldığı grubun geride kalan 8 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Ümit Milli Futbol Takımı, 7 puanla son sıradaki Andorra'nın önünde 5. basamakta yer alıyor.

Avusturya ise 5 galibiyet, 3 yenilgi ve topladığı 15 puanla 2. sırada bulunuyor.

Grupta iki takım arasında oynanan ilk maçta Avusturya, Ümit Milli Futbol Takımı'nı 3-0 mağlup etmişti.

 

Ümit Milli Futbol Takımımızın konuğu Avusturya

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