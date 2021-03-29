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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 10:12 | Son Güncelleme:

Ümit Milli Futbol Takımımız'ın hazırlık maçında rakibi Sırbistan

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Ümit Milli Futbol Takımımız'ın hazırlık maçında rakibi Sırbistan

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Sırbistan'ı konuk edecek.

Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki milli takım, elemeler öncesi son hazırlık maçını ise 2 Haziran'da Ukrayna ile İstanbul'da yapacak.

 

Ümit Milli Futbol Takımımızın hazırlık maçında rakibi Sırbistan

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