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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.03.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan deplasmanında

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Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan deplasmanında

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın deplasmanda Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.

Başkent Zagreb'deki Kranjceviceva Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 17.00'de başlayacak.

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Teknik direktör Tolunay Kafkas yönetimindeki milli takım, ikinci hazırlık maçında 30 Mart Salı günü Alanya'da Sırbistan'ı ağırlayacak.

 

Ümit Milli Futbol Takımı, Hırvatistan deplasmanında

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