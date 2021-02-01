Ümit Karan'ın keyfi kaçtı! Menemenspor, Giresun deplasmanında farklı kaybetti...

Teknik direktör Ümit Karan, korkulu rüya görmek istemediklerini belirterek, "Kötü bir yenilgi aldık. Ancak telafi edecek gücümüz var" dedi.





Öte yandan sarı-lacivertlilerin Arnavut stoperi David Domgjonas takımdan ayrıldı. Domgjonas’ın Aydeniz Et Balıkesirspor’la anlaştığı bildirildi. Bu sezon başında KF Laçi takımından gelen 23 yaşındaki futbolcu, 16 lig maçına çıkıp 1 kez fileleri sarstı.

Menemenspor’da as oyunculardan Sikiru Olatunbosun, Kamara, Taşkın, Murat Elkatmış, Murat Erdemir ve Selmani de daha önce takımdan ayrılmıştı.

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