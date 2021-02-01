MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriÜmit Karan'ın keyfi kaçtı! Menemenspor, Giresun deplasmanında farklı kaybetti...
GeriFutbol Ümit Karan'ın keyfi kaçtı! Menemenspor, Giresun deplasmanında farklı kaybetti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 12:30 | Son Güncelleme:

Ümit Karan'ın keyfi kaçtı! Menemenspor, Giresun deplasmanında farklı kaybetti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ümit Karan'ın keyfi kaçtı! Menemenspor, Giresun deplasmanında farklı kaybetti...
Abone Olgoogle-news

TFF 1’inci Lig’de evinde lider Giresunspor’a 4-0 yenilen Menemenspor’da moraller bozuldu. Önceki hafta İzmir derbisinde Altınordu’yu deplasmanda 4-2 yenerek umutlanan sarı-lacivertliler Giresunspor karşısında direnemedi. Sahasında farklı mağlup olan Menemenspor düşme hattının bir basamak üzerinde haftayı kapattı.

Teknik direktör Ümit Karan, korkulu rüya görmek istemediklerini belirterek, "Kötü bir yenilgi aldık. Ancak telafi edecek gücümüz var" dedi.

Ümit Karanın keyfi kaçtı Menemenspor, Giresun deplasmanında farklı kaybetti...


Öte yandan sarı-lacivertlilerin Arnavut stoperi David Domgjonas takımdan ayrıldı. Domgjonas’ın Aydeniz Et Balıkesirspor’la anlaştığı bildirildi. Bu sezon başında KF Laçi takımından gelen 23 yaşındaki futbolcu, 16 lig maçına çıkıp 1 kez fileleri sarstı.

Menemenspor’da as oyunculardan Sikiru Olatunbosun, Kamara, Taşkın, Murat Elkatmış, Murat Erdemir ve Selmani de daha önce takımdan ayrılmıştı.

 

Ümit Karanın keyfi kaçtı Menemenspor, Giresun deplasmanında farklı kaybetti...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle