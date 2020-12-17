Ümit Karan'ın Fenerbahçe iddiası: 'Bu kadroyu...'

Telegol programına konuk olan Ümit Karan, "Galatasaray'da ileride teknik direktör veya yardımcı antrenör olarak çalışma hayalin var mı? sorusuna, "Galatasaray, herkesin hayalidir. Sorulmaz böyle bir şey. Futbolcu, yardımcı antrenör, teknik direktör. Hiç fark etmez. Galatasaray istesin çimleri bile biçerim ben." yanıtını verdi.



"FENERBAHÇE'DE KOMUTAN ÇOK ASKER YOK"

Fenerbahçe bu sezon 18 transfer yaptı ama sahada asker diye tabir ettiğimiz futbolcu yok. Hep komutan oyuncular var ve bu kadroyu idare etmek zordur. Sahada mücadele etmediğin sürece kimse size galibiyet hediye etmez ve Fenerbahçe takımı mücadele etmiyor."

"FALCAO VE DIAGNE GALATASARAY'IN GOLCÜLERİ DEĞİL"

"Artık Falcao'dan Galatasaray'a fayda gelmez. Ne Diagne ne Falcao bence Galatasaray'ın golcüsü değil."

"SERGEN YALÇIN İYİ İŞLER ÇIKARIYOR"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında Ümit Karan, "Sergen Yalçın, maçları çok iyi okuyor. Bu kadroyla çok iyi işler çıkarıyor. Ben başarılı olduğunu düşünüyorum." dedi.

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