Ümit Karan'dan bir transfer hamlesi daha! Erdal Öztürk...

Keçiörengücü ile yollarını ayıran 24 yaşındaki oyuncuyla her konuda el sıkışıldı.

Resmi imzaların hafta sonuna kadar atılacağı vurgulandı.

Almanya’da Hoffenheim’da futbola başlayan gurbetçi orta saha oyuncusu Bayern Münih’in altyapısında oynadı. Ardından Kayserispor’a gelen Erdal, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük’te de görev yaptı. Erdal bu sezon Ankara Keçiörengücü’nde 6 resmi maça çıkıp 153 dakika sahada kaldı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...