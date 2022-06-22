Ümit Karan Uşakspor'dan ayrıldı! Yeni takımı...

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TFF 2’nci Lig’de sezon bittikten sonra suskunluğa bürünüp henüz adım atmayan Uşakspor’da teknik direktör Ümit Karan’la yolların ayrıldığı öğrenildi. Uşak’a geçen sezon içinde gelen Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski yıldız futbolcusu Ümit Karan’ın Anagold 24Erzincanspor’la söz kestiği iddia edildi.

Uşakspor ile 2022/23 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Ümit Karan, geride kalan sezonda takımın başında 8 maça çıkmış, 0.88 puan ortalaması tutturmuştu.

Göztepe'de belirsizlik korkutuyor

Spor Toto 1’inci Lig’de birçok kulüp teknik direktörünü belirleyip transfere başlayarak sezonu açarken, Göztepe’deki devir süreci taraftarı endişelendiriyor. Bu ligde bekleme yapmadan Süper Lig’e dönme hayali kuran sarı-kırmızılı taraftarlar, kulübün futbol şubesinin Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen’in ortağı olduğu İngiltere kuruluştu Sports Republic şirketine devir sürecinin uzaması nedeniyle gergin. Ligde teknik direktörünü belirleyen bazı takımlar geçen hafta antrenmanlara başlarken, birçok takım da yeni hafta başında sahaya inecek.

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Geçen sezonki kadrosu büyük oranda dağılan, henüz teknik direktörü belli olmayan Göztepe’de ise antrenmanların ne zaman başlayacağı ile kamp tarihleri belirsizliğini koruyor. Ankersen ve Göz-Göz’de söz sahibi olacak Sports Rebuplic şirketinin baş scoutu ve iş geliştirme başkanı Roberto Galiardi’nin ellerinde önemli bir oyuncu portföyü bulunduğu, bu nedenle devir imzalarının tamamlanmasını bekleyip acele etmeyecekleri öğrenildi.

Tannane de Hollanda'da

Göztepe’den ayrılan isimler transferde gözde olmayı sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi biten Oussama Tannane, Hollanda Ligi ekiplerinden Nijmegen’e transfer oldu. Geçen sezon içinde Ndiaye’nin Shanghai Port’a, Obinna’nın FC Cincinnati’ye satıldığı, sözleşmesi feshedilen Franco Di Santo’nun Meksika ekibi Tijuana’ya, Kenan Piric’in ise Güney Kıbrıs takımı AEK Larnaca’ya transfer olduğu Göz-Göz’de takımdan ayrılan Soner Antalyaspor’a, Murat Paluli ise Sivasspor’a imza atmıştı.

5 yabancı duruyor

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Kadrosundaki 14 yabancıdan Burekovic’in ayrıldığı, Moubandje, Wilker ile Jahovic’in sözleşmelerinin bittiği Göztepe’de geçen sezondan kalan yabancılar Mihojevic, Arslanagic, Lourency, Baku ve Tijanic’in kontratları ise halen devam ediyor. İzmir temsilcisi yeni sezonda 1’inci Lig’de statü gereği kadrosunda 8 yabancı bulundurabilecek.

Altınordu’ya Burak transferinde rakip çıktı

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu’nun dış transferde temas halinde olduğu Burak Altıparmak’la iki kulübün daha ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi. Bursaspor’a veda eden 31 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusuna ligin yüksek bütçeli ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ve Eyüpspor’un teklif sunduğu belirtildi.

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Bir an önce transferi bitirmek isteyen İzmir temsilcisi, Burak’a iki kulübün daha yüksek teklifler sunması üzerine beklemeye geçti. Manisa FK’nın oyuncuyla anlaşmaya daha yakın olduğu öğrenildi. İskelet kadrosunu koruyup dış transferde şimdiye kadar sadece Akhisarspor’dan golcü Bertuğ’u renklerine bağlayan kırmızı-lacivertliler, tecrübeli oyuncuyu ikna edemezse alternatif isim arayışına geçecek.

Kampo Bolu ya da Erzurum'da

Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde başlayacak Altınordu, iki etap şeklinde yapacağı 14 günlük çalışmanın ardından kampa girecek. İzmir ekibi üçüncü etap çalışmalarını Bolu ya da Erzurum’da kampa girerek gerçekleştirmeyi planlıyor. Kırmızı-lacivertliler kamp döneminde en az 3 hazırlık maçı oynayıp, yeni sezon çalışmalarını tamamlayacak.

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Denizlispor'da İlhan Depe takımdan ayrıldı

Spor Toto 1’inci Lig’de iç transferde ilk imzayı Emre Sağlık’a attıran Altaş Denizlispor’da sözleşmesi süren İlhan Depe takımdan ayrıldı. Geçen sezon Altay’dan geldiği yeşil-siyahlılarda 27 maçta 4 golle oynayan 29 yaşındaki orta saha İlhan, camiaya mesaj yayınladı. İlhan, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Altaş Denizlispor’la olan sözleşmemi feshederek takımdan ayrılmış bulunuyorum. Denizlispor camiasına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Sakatlık yaşamadan süre aldığım bir sezonda neler yapabileceğimi biraz da olsa gösterdiğime inanıyorum. İnşallah daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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