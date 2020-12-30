Ümit Karan Menemenspor'a imzayı attı!

Menemenspor, teknik direktörlük görevi için Ümit Karan ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Menemenspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Türk Futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile kulübümüz 1,5+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun.

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