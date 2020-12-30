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GeriFutbol Ümit Karan Menemenspor'a imzayı attı!
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Haber Giriş: 30.12.2020 - 14:21 | Son Güncelleme:

Ümit Karan Menemenspor'a imzayı attı!

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Ümit Karan Menemenspor'a imzayı attı!
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TFF 1.Lig ekiplerinden Menemenspor, teknik direktörlük görevi için Ümit Karan ile 1,5+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı

Menemenspor, teknik direktörlük görevi için Ümit Karan ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Menemenspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Türk Futboluna uzun yıllar hizmet etmiş olan Ümit Karan ile kulübümüz 1,5+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun.

Ümit Karan Menemenspora imzayı attı

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