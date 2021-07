Ümit Karan: 'Çocukken İskenderunspor maçlarına gelirdim'

Ümit Karan, AA muhabirine, İskenderun'un önemli sporcu potansiyeline sahip olduğunu söyledi.



Hedefi olmayan hiçbir takımı tercih etmediğini belirten Karan, büyük bir projeyle buradan genç oyuncular yetiştireceklerini dile getirdi.



İskenderunspor'un kendisinde anıları olduğunu anlatan Karan, şöyle konuştu:



"Küçükken İskenderun'un maçlarına geliyordum. Dayılarım zamanında bu formayı terletti. Çocukken hissettiğim duygu bugün karar vermemde etkisi oldu. Şu an en büyük hedefimiz bu ligden şampiyon olarak çıkmak. Kolay bir sezon olmayacak, sadece biz hedef koymuyoruz. Zor bir yarış olacak. Burası sert bir lig. Özellikle federasyonun çok dikkat etmesi lazım, takımlar para harcıyor, şampiyonluk için uğraşıyor. Onun için bu ligde hakem hatalarını en aza indirmemiz gerekiyor. Hakemlerimizin daha dikkatli olması lazım. Büyük bir yarış bizi bekliyor ama hedefimiz şampiyonluk olacak."



- "Riekerink'in tecrübesinden faydalanacağımı düşünüyorum"



Galatasaray'da görev almış isimlerin İskenderunspor'da buluşmasının tesadüf olduğunu kaydeden Karan, kulüp üst yöneticisi Jan Olde Riekerink için şu değerlendirmede bulundu:



"Çok tecrübeli bir teknik direktör. Bizim şu an şirkette özellikle altyapıya çok önem veriyor. Kendisi Ajax'ta da altyapıda çok önemli işler yaptı. Önemli tecrübesi var. Ben de egolu bir adam değilim. Onun tecrübesinden zaman zaman faydalanacağımı düşünüyorum. Onun hedefi altyapıyı düzgün bir şekilde kurmak ve oradan gelecek oyuncuları pişirip bana vermek. Hedefimiz aslında bu."



- "Bana göre futbolda kısıtlama olmaması lazım"



İlk kampa altyapıdan 5 oyuncu götürdüklerini dile getiren Karan, genç futbolculara güvenmek istediklerini ifade etti.



Karan, altyapılarından Türk futboluna önemli isimler yetişeceğine inandığını vurgulayarak, yabancı oyuncu sınırlandırmasıyla ilgili şunları kaydetti:



"İyi bir futbolcuyla bu yabancı da olsa Türk de olsa forma giyecek ama hep diyoruz ya 'biz bu yabancı statüsünü getiriyoruz, Türk genç oyuncular çıksın' aslında biz onlara daha çok zarar veriyoruz. Çünkü diyecek ki, 'bak yabancı statüsü doldu mecbur beni oynatacak' işte biz o zaman onların önünü kesiyoruz. Bu sefer antrenman yapmıyor ve genç oyuncuları kaybediyoruz. Bana göre futbolda kısıtlama olmaması lazım. Bakıldığı zaman Mehmet Topal 35 yaşında Süper Lig'de transfer yapılabiliyorsa 2. ve 3. Lig'de de transfer yapılması gerekiyor. Lig ayrımı da yapılmaması gerektiğini düşünüyorum."