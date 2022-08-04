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Ümit Davala'dan Okan Buruk açıklaması: Galatasaray'a imza attığında konuştuk...

Güncelleme: 51 dk önce

#Galatasaray#Ümit Davala#Okan Buruk
Ümit Davaladan Okan Buruk açıklaması: Galatasaraya imza attığında konuştuk...

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde yardımcı antrenörlük yapan eski futbolcu Ümit Davala, yeni teknik direktör Okan Buruk ile ilgili açıklamalarda bulundu ve Buruk ile yaptığı konuşmayı anlattı.

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Ümit Davala, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile neler konuştuklarını anlattı.

Davala, NutSpor yayınında şunları söyledi:

‘Okan Buruk ilk göreve geldiğinde konuştum, ‘Hayırlı olsun’ dedim. Takım hakkında kendi dönemimdeki bilgilerimi aktardım. Karşılıklı sohbet ettik. Okan hoca zor bir görev üstlendi. Ligde 13’üncü olan bir Galatasaray’ı tekrar şampiyonluk moduna geçirmek kolay değil. Ama bunu başaracak. Ayrıca Okan hoca, G.Saray ruhunu tekrar geri getirecektir. Hazırlık maçlarında bunun ışıklarını gördük. Mücadele, istek, arzu sahaya yansımaya başladı. Okan Buruk yeterli tecrübeye sahip. Bir çok takım çalıştırdı. Kupalar ve şampiyonluklar kazandı. Galatasaray’ın başına geçmeyi hak etti. Geçmişte çalıştırdığı takımlarda taraftar ve medya baskısı yoktu. Bu iki faktöre çok dikkat etmesi lazım. Saha kenarına duruşu ve açıklamaları ile bu süreci iyi yönetecektir’

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"SEFEROVİC 25 GOL ATAR"

Golcü Seferovic hakkında da konuşan Davala şöyle devam etti;

'Galatasaray çok iyi bir futbolcu aldı. 25 gol atacağını tahmin ediyorum. Yapacağı asistleri de unutmamak gerek.'

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#Galatasaray#Ümit Davala#Okan Buruk

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