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Ümit Davala'dan flaş Fatih Terim açıklaması! 'TFF başkanlığını düşündü'

#Galatasaray#Fatih Terim#Ümit Davala
Ümit Davaladan flaş Fatih Terim açıklaması TFF başkanlığını düşündü

Galatasaray'ın eski oyuncularından Ümit Davala, GS TV'de yayınlanan programda önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da geçen sezon sonuna kadar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Ümit Davala, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamalarda çarpıcı ifadeler kullandı.

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İşte Ümit Davala'nın sözleri;

Beşiktaş'ı da 6-0 yendiğimiz bir yıl vardı hatırlamıyorum. Altın yıllarımızdı onlar bizim.

ŞAMPİYON OLMUŞTU

O sezon şampiyon olmuştuk. Play-off diye bir şey çıkarmışlardı. Yine şampiyon olmuştuk. Sakin kalarak kupayı kaldırdık

Ümit Davaladan flaş Fatih Terim açıklaması TFF başkanlığını düşündü

DAHA PROFESYONEL BAKILIYOR

Eskiye göre derbiler daha az stresli. Artık daha profesyonel bakılıyor bu maçlara. Hasan Şaş, bir Fenerbahçe derbisi öncesi stresten lavaboya gidip istifra etti.

TFF BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNDÜ

Fatih Hoca, Galatasaray için mücadele ediyor ama Türk futboluna federasyonda bir başkan olarak da düşünülmeli. Zaten düşünülüyor, kendisi de düşündü. İleride bu olabilir. Hocayı oralarda görmek isteriz

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#Galatasaray#Fatih Terim#Ümit Davala

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