Son Güncelleme:
Ümit Can Tokcu, Kırklarelispor'a geri döndü
Misli.com 2.Lig ekibi Kırklarelispor, kadrosunu yeni oyuncularla şekillendirmeye devam ederken, geçen sezonu kiralık olarak Edirnespor'da tamamlayan Ümit Can Tokcu, Kırklarelispor'a geri döndü.
Yeşil-beyazlılar, altyapıdan yetişen 22 yaşındaki Tokcu ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Genç önlibero geçen sezon Edirnespor'da 25 maça çıkarken 2 gol atma başarısı göstermişti. Kırklarelispor, oyuncu ile olan anlaşmayı, "Kulübümüz, Ümit Can Tokçu ile yeni sözleşme imzalamıştır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri ile paylaştı.