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GeriFutbol Ümit Can Tokcu, Kırklarelispor'a geri döndü
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Futbol
Haber Giriş: 18.08.2021 - 18:28 | Son Güncelleme:

Ümit Can Tokcu, Kırklarelispor'a geri döndü

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Ümit Can Tokcu, Kırklarelispor'a geri döndü

Misli.com 2.Lig ekibi Kırklarelispor, kadrosunu yeni oyuncularla şekillendirmeye devam ederken, geçen sezonu kiralık olarak Edirnespor'da tamamlayan Ümit Can Tokcu, Kırklarelispor'a geri döndü.

Yeşil-beyazlılar, altyapıdan yetişen 22 yaşındaki Tokcu ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Genç önlibero geçen sezon Edirnespor'da 25 maça çıkarken 2 gol atma başarısı göstermişti. Kırklarelispor, oyuncu ile olan anlaşmayı, "Kulübümüz, Ümit Can Tokçu ile yeni sözleşme imzalamıştır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri ile paylaştı.

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