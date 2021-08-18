Ümit Can Tokcu, Kırklarelispor'a geri döndü

Yeşil-beyazlılar, altyapıdan yetişen 22 yaşındaki Tokcu ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Genç önlibero geçen sezon Edirnespor'da 25 maça çıkarken 2 gol atma başarısı göstermişti. Kırklarelispor, oyuncu ile olan anlaşmayı, "Kulübümüz, Ümit Can Tokçu ile yeni sözleşme imzalamıştır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri ile paylaştı.