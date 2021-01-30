Ümir Karan'lı Menemenspor'dan iki transfer daha!

İzmir temsilcisi, son olarak ülkesinin Stade Malien takımında forma giyen Malili orta saha oyuncusu 21 yaşındaki Mamadou Traore ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Menemenspor, Turgutluspor'da forma giyen 24 yaşındaki kaleci Fatih Demirlek ile de yarım sezonluk anlaşmaya vardı.