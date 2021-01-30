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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

Ümir Karan'lı Menemenspor'dan iki transfer daha!

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Ümir Karan'lı Menemenspor'dan iki transfer daha!
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Teknik direktörlüğünü Ümit Karan'ın yaptığı TFF 1. Lig ekibi Menemenspor, Mamadou Traore ve Fatih Demirlek'i kadrosuna dahil etti.

İzmir temsilcisi, son olarak ülkesinin Stade Malien takımında forma giyen Malili orta saha oyuncusu 21 yaşındaki Mamadou Traore ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Menemenspor, Turgutluspor'da forma giyen 24 yaşındaki kaleci Fatih Demirlek ile de yarım sezonluk anlaşmaya vardı.

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