Uluslararası U11 Can Bartu Turnuvası'na büyük ilgi! 5 ülkeden 16 takımın katılımıyla başlıyor

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Fenerbahçe Futbol Akademi’nin bu sezon başlattığı ‘her ay bir turnuva’ projesinin 3. ayağı olan Uluslararası U11 Can Bartu Turnuvası, dünyaca ünlü kulüpler; Atletico Madrid, Inter, Juventus ve Villarreal’in katılımıyla bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde gerçekleşecek.

iLK MAÇ KANARYA’NIN

Bugün saat 09.30’da Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu’nun eşi Güler Bartu’nun yapacağı açılış konuşmasının ardından turnuva 10.10’da Fenerbahçe-Atletico Madrid maçıyla başlayacak. Fenerbahçe’nin grubunda Göztepe ve CSKA Sofya da bulunuyor. Turnuvada Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir, CSKA Sofia ve Neftçi Bakü’nün yanı sıra Adana Demir, Altınordu, Göztepe, Altay ve Gölcük Karadenizspor mücadele edecek.

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FB TV’DEN iZLENEBiLECEK

Bir gün sürecek ve 40 maçın oynanacağı turnuvada Fenerbahçe’nin grup maçları ile bir yarı final, üçüncülük ve final maçları anlatımlı olarak FBTV ve/veya Fenerbahçe Futbol Akademi Youtube kanalından yayımlanacak. Yayına uygun olan diğer maçlar ise Fenerbahçe Futbol Akademi Youtube hesabından anlatımsız olarak izleyiciyle buluşacak.

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TURNUVADA ÖZEL KONUKLAR

Arda Turan’ın Atletico Madrid, Nihat Kahveci’nin Villereal, Merih Demiral’ın Juventus, Hakan Çalhanoğlu’nun ise Inter U11 takımlarının katılmasında pay sahibi olduğu turnuvaya yoğun ilgi bekleniyor. Can Bartu’nun eşi Güler Bartu, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Tuncay Şanlı, Nihat Kahveci gibi birçok isim bugün Dereağzı’nda olacak.