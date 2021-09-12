Uluslararası "Istanball Cup" basketbol turnuvasında şampiyon Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko'nun organize ettiği turnuvanın ilk gününde UNICS Kazan'ı mağlup ederek adını finale yazdıran sarı-lacivertliler, eski başantrenörleri Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı finalde mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 22-10 önde kapatan sarı-lacivertliler, devreye de 47-33 üstün gitti. Final periyoduna 76-48 önde giren Fenerbahçe Beko, parkeden 89-62 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko ödülünü Türköz ailesi üyeleri, Faruk Türköz'ün eşi Elif Türköz ile oğulları Ata Türköz ve Emir Türköz'ün elinden aldı.

Turnuvada ikincilik ödülünü ise 1907 Derneği Başkanı Rıfat Perahya ve Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erol Özel takdim etti.

Final maçının MVP'si Dyshawn Pierre, turnuvanın MVP'si ise Nando De Colo oldu.

Müsabakayı başkan Ali Koç, genel sekreter Burak Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Hüseyin Arslan, Mustafa Kemal Danabaş, İlker Dinçay, Ruşen Çetin, Özgür Özaktaç ile Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Şehmus Hazer de izledi.



Üçüncülük UNICS Kazan'ın



Istanball Cup'ta üçüncülüğü Monaco'yu 85-84 mağlup eden UNICS Kazan elde etti.

Söz konusu karşılaşmanın MVP'si seçilen Lorenzo Brown'ın ödülünü, Fenerbahçe Beko Genel Menajer Yardımcısı Derya Yannier verdi.