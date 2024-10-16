Uluslar Ligi’nin çalım kralı Kenan Yıldız

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İzlanda karşısında A Milli Takım kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkaran Kenan Yıldız, ‘çalım’larıyla UEFA Uluslar Ligi’nin zirvesine çıktı. İzlanda maçında rakiplerine 8 çalım atan Kenan, Norveçli Martin Ödegaard (Kazakistan: 0-0) ile birlikte bu sezon bir Uluslar Ligi karşılaşmasında en fazla çalım atan iki oyuncudan biri oldu.

HARiKA BiR FORM

İtalyan basını da Kenan Yıldız’ın İzlanda maçındaki performansından övgüyle bahsedip, genç oyuncunun artık Juventus için çok daha önemli bir isim haline geldiğini ifade etti. Bianconera News, Kenan’ın Karadağ’ın ardından İzlanda karşılaşmasında da asist yaptığına dikkat çekerek, “Yıldız Türkiye ile yeniden parladı: Milletler Ligi’nde üst üste ikinci asist. Juventus’a harika bir formla dönüyor” dedi.

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ETKiLEYiCi OYUN

Juventus News 24 de “Yıldız’dan muhteşem performans” başlıklı haberinde, “Kenan Yıldız sol kanadı domine ediyor. Etkileyici oyunuyla maçın başrol oyuncularından biri oldu. Onun adına tek üzücü olay, bir sonraki maçı kaçırmasına neden olan sarı kart” ifadelerini kullandı.