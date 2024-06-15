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Uluslar Ligi'ndeki Karadağ maçını Samsun'da oynayacağız

Güncelleme Tarihi:

#Uluslar Ligi#A Milli Takım#Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 14:35

A Milli Futbol Takımımız'ın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ile yapacağı maçın Samsun'da oynanacağı açıklandı.

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A Milli Futbol Takımımız'ın 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı karşılaşmaların yerleri belirlendi.

Buna göre Ay-yıldızlılar, 11 Ekim Cuma günü Karadağ'ı Samsun'da konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

A Milli Futbol Takımı, 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda İzlanda'nın karşısına çıkacak. Laugardalsvöllur Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele TSİ 21.45'te başlayacak.

Milliler, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda son olarak 19 Haziran 2023 tarihinde EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşılaşmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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2024-2025 UEFA Uluslar Ligi turnuvasında A Milli Takımın grubunda Karadağ ve İzlanda'nın yanı sıra Galler bulunuyor

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#Uluslar Ligi#A Milli Takım#Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

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