Uluslar Ligi'nde rakibimiz Rusya! A Milli Takımımız'a verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

TÜRKİYE

- Uluslar Ligi'nin Dünya Kupası yolundaki yeni formatında, B Ligi 3. Grup'ta oynadığı ilk 4 maçtan 3 puan çıkartan A Milli Takımımız, grup liderliği için umudunu sürdürmek için mutlaka 3 puan alması gereken bir maça çıkıyor.

- Çarşamba günü Hırvatistan'a karşı forma giyen Orkun Kökçü ve Mert Çetin, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

- Aynı maçta dinlendirilen Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'ın Rusya karşısında ilk 11'de olması bekleniyor.

- TD Şenol Güneş'in savunmanın merkezinde Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Ozan Kabak üçlüsünden ikisine görev verecek. Sol bekte Caner Erkin'i izleyeceğiz.

RUSYA

- Rusya cephesinde ise Artem Dzyuba milli takımdan uzaklaştırıldı. Anton Shunin, Mario Fernandes ve Igor Smolnikov gibi tecrübeli isimler sakat.

- TD Stanislav Cherchesov, Moldova ile oynadıkları hazırlık maçında "9 numara" olarak Fedor Chalov ile başlayıp Aleksandr Sobolev ile devam etmişti. Sol bekte de Yuri Zhirkov ile başlayıp Antalyaspor'dan tanıdığımız Fedor Kudryashov ile maçı bitirdi.

- İki bölgede de kimlerin forma giyeceği maç saati netleşecek.

- Miranchuk ikizleri ve Valencia'da forma giyen Denis Cheryshev, kadronun öne çıkan diğer isimleri...





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız son 5, Rusya ise son 3 maçından "beraberlik" ile ayrıldı.

- İki takım son 5 yıl içerisinde 5 kez karşı karşıya geldi, Rusya bu 5 maçta yenilgi yüzü görmedi. (2 galibiyet - 3 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Uluslar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye Kazanır" oldu!

%34'lük kesim Ay-Yıldızlı milli takımımızın sahadan 3 puanla ayrılacağını düşünüyor...

%18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Juventus'ta forma giyen milli oyuncumuz Merih Demiral'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını hatırlayalım...