Uluslar Ligi'nde rakibimiz Rusya! A Milli Takımımız'a verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

RUSYA

- UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta oynadığı ilk 2 maçı kazanan Rusya, son olarak hazırlık maçında karşılaştığı İsveç'e 2-1 kaybetti.

- Roman Zobnin, Zelimkhan Bakaev, Aleksey Ionov gibi isimler kenardan geldi. Andrey Semenov ve Anton Shunin, Türkiye maçına saklandı.

- Savunmadan Aleksandr Zhirov ve orta alandan Daniil Fomin ilk kez aday kadroda kendine yer buldu.

- Hücumdaki önemli isimlerden Fedor Smolov sakatlığı sebebiyle A Milli Takımımız'a karşı forma giyemeyecek, bütün yük Artem Dzyuba'da olacak.

TÜRKİYE

- Uluslar Ligi'nin yeni versiyonuna Macaristan yenilgisiyle başlayan A Milli Takımımız, sonrasında Sırbistan deplasmanından beraberlikle dönmüştü.

- Geçtiğimiz günlerde Almanya ile Köln'de bir hazırlık maçı yapan A Milliler, 3 defa geri düşse de Kenan Karaman'ın 90+4'teki golüyle 3-3'lük beraberlikle sahadan ayrılmıştı.

- Kenan'ın golündeki hazırlanış herkesin takdirini kazanırken, Ozan Tufan'ın ikinci yarının başında attığı klas gol de tarihimizdeki yerini şimdiden almayı başardı.

- TD Şenol Güneş'in Rusya karşısında da orta sahanın merkezinde "Ozan & Okay" ikilisiyle maça başlaması sürpriz olmaz.

- Almanya karşısındaki etkili performansıyla Cengiz Ünder, Efecan Karaca ve Kenan Karaman da ilk 11'e göz kırpan isimler oldu.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Uluslar Ligi'nin ilk versiyonunda karşılaşan iki takımın son 2 maçı "2-3 GOL" aralığında sonuçlanmıştı.

- A Milli Takımımız son 6 maçında sadece 1 kez kaybetti. (1 galibiyet - 4 beraberlik)

- Rusya son 5 maçında 2 defa sahadan yenilgiyle ayrıldı. (3 galibiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Uluslar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Rusya Kazanır" oldu!

%30'luk kesim Ruslar'ın A Millilerimiz karşısında sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor...

%15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

Rusya'nın en önemli hücum silahı Artem Dzyuba'nın geçen sezon Zenit'le attığı goller! İzleyelim...