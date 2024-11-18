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Uluslar Ligi'nde Hırvatistan'ın konuğu Portekiz! Maçtan tüm detaylar, muhtemel 11'ler ve Misli ile Şampiyon Oranlar burada...

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#Uluslar Ligi#Hırvatistan#Portekiz
Uluslar Liginde Hırvatistanın konuğu Portekiz Maçtan tüm detaylar, muhtemel 11ler ve Misli ile Şampiyon Oranlar burada...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 10:48

UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan sahasında Portekiz'i konuk edecek. Büyük bir mücadeleye sahne olacak bu maçın tüm detayları, muhtemel 11'leri ve Misli ile Şampiyon Oranları burada...

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Hırvatistan evinde Portekiz'i ağırlıyor. Grubun son maçına sahne olacak bu dev maç öncesi Portekiz çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti. 7 puanla 2. sırayı garantileyen Hırvatistan ise tecrübeli futbolcularıyla galibiyet arayacak.

Hırvatistan ile Portekiz arasındaki bu zorlu karşılaşma 18 Kasım 2024 Pazartesi günü (bugün), Poljud Stadyumu'nda oynanacak. Maç, saat 22:45'te başlayacak.

PORTEKİZ SON MAÇTA ALEV ALDI

Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun liderliğinde büyük başarılara imza atmış durumda. Son olarak sahasında Polonya'yı 5-1 ile geçen Portekiz, grubunda namağlup şekilde lider durumda. Son yıllarda özellikle genç yetenekleriyle ön plana çıkan Avrupa ülkesi, UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluk hedefinde.

HIRVATİSTAN ÇIKIŞ ARIYOR

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Hırvatistan, son yıllarda uluslararası arenada kazandığı başarılarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Güçlü bir gelenek oluşturan Hırvatlar, son dönemde beklenen performansı sahaya yansıtamadı. Grupta son maçında İskoçya'ya deplasmanda 1-0 yenilen Hırvatistan, grubu galibiyetle bitirmek istiyor.

İSTATİSTİKLER

Portekiz son 5 maçta 4 galibiyet aldı.

Hırvatistan ile Portekiz arasında oynanan son 5 maçta karşılıklı goller oldu.

Portekiz’in oynadığı son 5 maçın 4’ü 2,5 gol üstü skorla bitti.

MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan Muhtemel 11: Livakovic, Pongracic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Kovacic, Sucic, Pasalic, Perisic, Kramaric.

Portekiz Muhtemel 11: Rui Silva, Joao Cancelo, Djalo, Araujo, Nuno Tavares, Joao Neves, Vitinha, Trincao, Joao Felix, Conceiçao, Silva.

ŞAMPİYON ORANLAR

Misli'de bu mücadele Şampiyon Oranlar ile kullanıcılara sunulurken Hırvatistan'ın galibiyetine 2.64 oran veriliyor. Beraberliğe 3.16 oran Portekiz'in galibiyetine ise 2.61 oran veriliyor.

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %18’i Portekiz’in kazanacağını düşünürken %4’ü ise Hırvatistan’ın yanında yer alıyor.

Uluslar Liginde Hırvatistanın konuğu Portekiz Maçtan tüm detaylar, muhtemel 11ler ve Misli ile Şampiyon Oranlar burada...

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#Uluslar Ligi#Hırvatistan#Portekiz

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