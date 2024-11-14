Uluslar Ligi'nde dev maç: Belçika - İtalya! En yüksek oranlar Misli'de...

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UEFA Uluslar A Ligi'nin 5. haftasında Belçika ile İtalya karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

King Baudouin Stadyumu'nda oynanacak olan maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Radu Petrescu yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Belçika: Casteels, Castagne, Debast, Faes, Theate, Mangala, Onana, Vermeeren; Bakayoko, Lukaku, Trossard.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco, Raspadori, Retegui

BELÇİKA'NIN HEDEFİ MUTLAK GALİBİYET

Son Avrupa Şampiyonası ve UEFA Uluslar Ligi’nde beklentilerin uzağında kalan Belçika, İtalya maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Belçika grupta çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 4 puan toplayabilirken puan sıralamasında üçüncü sırada bulunuyor. Belçika oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 6 kez sarsarken kalesinde ise 7 gol gördü.

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İTALYA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

A Ligi'nde şu ana kadar 4 maça çıkan İtalya'nın henüz yenilgisi bulunmuyor. 10 puanla liderlik koltuğunda oturan İtalya, Belçika karşısında da galibiyet için sahada yer alacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Belçika ile İtalya arasında oynanan son 6 maçın 5’i 2,5 gol üstü skorla bitti.

İtalya, Belçika ile oynadığı son 7 maçın 6’sında 1,5 üstü gol attı.

Belçika ile İtalya arasında oynanan son 7 resmi maçın 6’sı 2-3 gol arasında skorla bitti.

EN YÜKSEK ORANLAR MİSLİ'DE

Belçika - İtalya karşılaşmasının Türkiye'deki en yüksek oranları yine Misli'de olacak. Şampiyon Oran farkıyla Misli'de bu karşılaşmada Belçika kazanıra 2.46, beraberliğe 3.09, İtalya galibiyetine ise 2.51 oran veriliyor.



MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ...

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %10’u İtalya’nın kazanmasını bekliyor.