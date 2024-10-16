Uluslar Ligi'nde çılgın gece! Fenerbahçeli Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski maça damga vurdu | Güney Amerika'da Davinson Sanchez rüzgarı

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Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 6 gollü nefes kesen karşılaşmada Polonya ile Hırvatistan 3-3 berabere kaldı.

Ev sahibi Polonya'nın gollerini 5. dakikada Piotr Zielinski, 45. dakikada 45' Nicola Zalewski ve 68. dakikada Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski attı.

Hırvatistan'ın golleri ise 19. dakikada Borna Sosa, 24. dakikada Petar Sucic ve 26. dakikada Martin Baturina'dan geldi.

LIVAKOVIC'E KIRMIZI KART ÇIKTI

Hırvatistan'ın sarı lacivertli file bekçisi Dominik Livakovic, Lewandowski’ye yaptığı müdahalenin ardından 76. dakikasında kırmızı kart gördü.

SZYMANSKI'DEN HARİKA GOL

Karşılaşmanın 68. dakikasında gelişen Polonya atağında başrolü Sebastian Szymanski oynadı. Ceza yayına yakın bir bölgede, kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan yıldız futbolcunun köşeye yaptığı sert vuruş filelerle buluştu.

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3-3 beraberlikle sonuçlanan maçın ardından Hırvatistan 7, Polonya ise 4 puana ulaştı.

Grupta bir sonraki maçta Hırvatistan, İskoçya'ya deplasmanına gidecek. Polonya ise deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

İSPANYA, SIRBİSTAN'I RAHAT GEÇTİ

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup’ta İspanya, konuk ettiği Sırbistan’ı 3-0 yendi. Matadorlar, Laporte, Morata ve Baena’nın golleriyle galibiyete ulaşırken, Morata bir de penaltı kaçırdı.

MELER'İN MAÇINDA GOL DÜELLOSU

Gruptaki diğer maçta İsviçre, evinde Danimarka ile 2-2 berabere kaldı. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği maçta İsviçre'nin gollerini 26. dakikada Freuler ve 45+1. dakikada penaltıdan Amdouni kaydetti. Danimarka'nın sayıları ise 27. dakikada Isaksen ve 69. dakikada Eriksen'den geldi.

KOSOVA KAZANDI, RASHICA SAKATLANDI

C Ligi 2. Grup’ta Kosova, sahasında Kıbrıs Rum Kesimi’ni 3-0 yenerken, Beşiktaşlı Rashica, 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Kosova'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Rrahmani, 52. dakikada Krasniqi ve 70. dakikada Sahiti kaydetti.

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Sonuçlar: A LiGi: 1. Grup:

İskoçya-Portekiz: 0-0

Polonya-Hırvatistan: 3-3

C LiGi: 2. Grup:

Litvanya-Romanya: 1-2

3. Grup:

Belarus-Lüksemburg: 1-1

K.İrlanda-Bulgaristan: 5-0

DAVINSON ATTI, KOLOMBİYA FARKLI KAZANDI

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Davinson Sanchez'in gol attığı karşılaşmada Kolombiya, konuk ettiği Şili'yi 4-0 mağlup etti.

Ev sahibi Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Davinson Sanchez, 52. dakikada Luis Diaz, 82. dakikada Jhon Duran ve 90+2 dakikada Luis Sinisterra attı.

Galatasaraylı savunmacı Davinson Sanchez, ilk 11 başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.

Bu galibiyetin ardından Kolombiya, puanını 19'a yükseltti ve ikinci sırada yer aldı. Şili ise 5 puanda kalarak son basamakta yer aldı.

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Kolombiya, bir sonraki maçta deplasmanda Uruguay'la karşılaşacak. Şili ise Peru'ya konuk olacak.