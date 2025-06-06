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Uluslar Ligi'nde 9 gollü düelloda final bileti İspanya'nın! Fransa geri dönemedi, Portekiz...

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#Uluslar Ligi#İspanya#Fransa
Uluslar Liginde 9 gollü düelloda final bileti İspanyanın Fransa geri dönemedi, Portekiz...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 00:01

İspanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı 5-4 mağlup etti ve finalde Portekiz'in rakibi oldu.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'yı 5-4 mağlup eden İspanya, Portekiz'in finaldeki rakibi oldu.

Almanya'nın Stuttgart şehrindeki MHP Arena'da oynanan yarı final maçında İspanya ile Fransa karşılaştı.

İspanya, 22. dakikada Nico Williams ve 25. dakikada Mikel Merino'nun attığı gollerle ilk devreyi 2-0 önde bitirdi.

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Mücadelenin ikinci yarısı gol düellosuna sahne oldu. İspanyollar, Lamine Yamal'ın 54 (penaltıdan) ve Pedri'nin 55. dakikada kaydettiği gollerle farkı 4'e çıkardı.

Fransa, Kylian Mbappe'nin 59. dakikada penaltıdan bulduğu golle durumu 4-1 yaptı.

Yamal, 67. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.

Uluslar Liginde 9 gollü düelloda final bileti İspanyanın Fransa geri dönemedi, Portekiz...

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FRANSA'NIN GERİ DÖNÜŞÜ YETMEDİ

Rayan Cherki'nin 79, Daniel Vivian'ın (kendi kalesine) 84 ve Randal Kolo Muani'nin 90+3. dakikadaki golleriyle farkı bire indiren Fransa, kalan bölümde beraberliği yakalayamadı.

Büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmadan 5-4 galip ayrılan İspanya, adını finale yazdırdı.

Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Portekiz ile İspanya arasındaki final maçı, 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.

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#Uluslar Ligi#İspanya#Fransa

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