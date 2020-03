Uluslar Ligi nedir, bu yıl ne zaman? 2020 UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye'nin rakipleri kimler?

UEFA'nın ilk kez 2018-2019 sezonunda uygulamaya koyduğu A Milli Takım düzeyindeki turnuvası Uluslar Ligi'nin 2020-2021 dönemi kura çekimi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Türkiye'yi kura çekiminde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten oluşan heyet temsil etti.



B Ligi'nde yer alan Türkiye, kuraya 3. torbadan girdi. Milliler, 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti.



2020 ULUSLAR LİGİ NE ZAMAN?



Uluslar Ligi'nde grup maçları bu yıl eylül, ekim ve kasım aylarında, şampiyon takımın belli olacağı finaller Haziran 2021'de, play-off müsabakaları ise Mart 2022'de oynanacak.



UEFA ULUSLAR LİGİ NEDİR?



UEFA Uluslar Ligi, UEFA üyesi federasyonların erkek millî futbol takımları arasında yapılması planlanan uluslararası futbol turnuvasıdır. İlk Uluslar Ligi, 2018 FIFA Dünya Kupası sonrası Eylül 2018'de başladı ve şampiyon Haziran 2019'da belli oldu. Hollanda'yı 1-0 mağlup eden Portekiz, Uluslar Lig’inin ilk şampiyonu oldu.



2020-21 ve sonrası için format değişikliği

İlk sezonunun tamamlanmasının ardından UEFA, 2020-21 sezonundan başlamak üzere değişiklik yapılmasına karar verdi. Buna göre A, B ve C Ligleri 16'şar D Ligi ise 7 takımdan oluşacaktır. A, B ve C Ligleri dörderli 4 gruptan D Ligi ise 1 tane dörtlü ve 1 tane üçlü olmak üzere 2 gruptan oluşturulacaktır. Liglerin oluşumunda 2018-19 UEFA Uluslar Ligi#Genel sıralaması kullanılacaktır.



Uluslar Ligi şampiyonu olmak için yine A Ligi grup birincileri arasında finaller düzenlenecektir. Finaller 4 grup birincisi arasından birinin ev sahipliğinde yapılacaktır.



Liglerde düşme ve yükselme sistemi uygulanacaktır. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. D Liginden sadece 2 takım C ligine yükseleceği için D Liginden düşecek 2 takım grup sonuncuları arasındaki düşme play-offları ile belirlenecektir.