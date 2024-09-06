Uluslar Ligi heyecanına Galler ile Cardiff'te başlıyoruz! Takımlardan son haberler, A Milli Takımımızın iddaa oranı...

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GALLER

EURO 2024'ü pas geçen Galler, haziran ayında Slovakya ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kaybedince Rob Page'i kovdu!

Takımın başına bir efsane, daha önce Vincent Kompany'nin Anderlecht ve Burnley'de yardımcılığını yapan Craig Bellamy getirildi.

Bellamy'nin ilk kadrosunda Rabbi Matondo ve Daniel James sakatlıkları nedeniyle yer alamıyor.

Liverpool'un 2000'li sol beki (Blackburn'de kiralık) Owen Beck ve Leeds United'ın 2006'lı ön liberosu Charlie Crew ilk kez çağrı aldılar.

Ben Davies, Aaron Ramsey, Connor Roberts, Ethan Ampadu, Harry Wilson, Kieffer Moore gibi temel taşlar kadroda.

Liverpool çıkışlı, Nottingham Forest'ın değişilmezi Neco Williams ve Ange Postecoglou'nun Tottenham'da bolca şans verdiği Brennan Johnson da kadroda.

TÜRKİYE



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EURO 2024'e çeyrek finalde nokta koyan Bizim Çocuklar'da ise Ferdi Kadıoğlu ve Enes Ünal sakatlıkları nedeniyle hiç çağrı almadı.

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy önce çağrı aldı ancak sakatlığı nedeniyle (tedavisine devam etmesi için) siyah-beyazlı kulübe geri gönderildi.

Kaptan Hakan Çalhanoğlu için maç saatini bekleyeceğiz. TD Vincenzo Montella da basın toplantısında; "Kararsızım..." dedi.

Savunmada Çağlar Söyüncü, kalede Mert Günok, orta alanda İsmail Yüksek, hücumda Barış Alper Yılmaz ve Kenan Yıldız ilk tercihler olacak.

Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun da ilk 11 başlaması şaşırtıcı olmaz.

"Galler - Türkiye" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımızın oynadığı son 6 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti. (5/6 KG VAR)

- Galler ile son 3 yılda 3 kez karşılaştık. Tüm maçlar "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı. Taraflar 1'er kez kazandı. (1B)

- Maçın Norveçli hakemi Rohit Saggi, bu sezon 2 karşılaşma yönetti. (13 sarı kart)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu!

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%42'lik kesim Bizim Çocuklar'ın Cardiff'ten 3 puanla döneceğini düşünüyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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