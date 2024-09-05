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Uluslar A Ligi'nde DEV maçlar! Portekiz'de eksik var mı? Sırbistan'da kimler yok? İddaa oranları, son gelişmeler...

Güncelleme Tarihi:

#Misli#İddaa#Uluslar Ligi
Uluslar A Liginde DEV maçlar Portekizde eksik var mı Sırbistanda kimler yok İddaa oranları, son gelişmeler...
Cengiz İzmitli
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 00:41

Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz, Lizbon'da Hırvatistan'ı konuk ederken; birçok önemli isminden yoksun Sırbistan, Belgrad'da İspanya'yı misafir edecek ve siz de bu mücadelelerin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis, Canlı Sohbet, Şampiyon Oran seçenekleri ve Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları ile Misli'de yaşayabileceksiniz. Bu arada; Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye!

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PORTEKİZ - HIRVATİSTAN

- EURO 2024'e çeyrek finalde, penaltılarla Fransa'ya elenerek veda eden Portekiz'de Pepe futbolu bıraktı.

Almanya'daki turnuvaya kıyasla Joao Cancelo, Matheus Nunes, Otavio ve Gonçalo Romas aday kadroda yer almıyor.

Kaptanlık pazubendi hâlâ Cristiano Ronaldo'da; Ruben Dias, Bruno Fernandes, Bernardo Silva gibi temel taşlar kadroda.

- EURO 2024'e grup aşamasında nokta koyan Hırvatistan'da ise Domagoj Vida ve Marcelo Brozovic milli takım kariyerlerini noktaladı.

Savunmadan Josip Stanisic ve orta alandan Lovro Majer sakatlıkları nedeniyle aday kadroya çağrı almadı.

39 yaşına merdiven dayanan Luka Modric, takımın kaptanlığını yapmaya devam ediyor.

Kalede Fenerbahçe'den Dominik Livakovic, stoperde Manchester City'nin vazgeçilmezi Josko Gvardiol, gole yakın noktada Hoffenheim'ın her şeyi Andrej Kramaric forma giyecek.

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* İki takımın son 4 yılda oynadığı 3 maçın tamamı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

"Portekiz - Hırvatistan" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

Uluslar A Liginde DEV maçlar Portekizde eksik var mı Sırbistanda kimler yok İddaa oranları, son gelişmeler...

SIRBİSTAN - İSPANYA

- EURO 2024 serüveni C Grubu'nda sonlanan Sırbistan'da Dusan Tadic milli takımdan emekli oldu.

Nemanja Gudelj, Sergej Milinkovic-Savic, Filip Kostic, Aleksandar Mitrovic ve Dusan Vlahovic gibi önemli isimler kadroda yok.

Bir kısmı sakat, bir kısmı gelip döndü, Gudelj ve Kostic hiç çağrı almadı.

Savunmada Nikola Milenkovic ve hücumda Luka Jovic elle tutulur 2 isim...

- EURO 2024'ü kupayla noktalayan İspanya'da ise Alvaro Morata (sakat), Mikel Merino (sakat), Marcos Llorente (TD tercihi), Nacho (TD tercihi) ve Unai Simon (sakat) dışarıda bırakıldı.

Valencia'nın ön liberosu Pepelu ilk kez çağrı aldı. Sakatlığını atlatan Pedri, takımla birlikte...

Kalede David Raya ismi öne çıkarken, Nico Williams ile Lamine Yamal'ın merkezinde hangi "9 numara" yer alacak? Maç saati öğreneceğiz...

* Sırbistan son 9 maçının sadece 2'sini kazanabildi. (3B 4M)

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* İspanya'nın son 4 maçında (90 dakika içinde) "karşılıklı gol" izledik. (4 maç - 13 gol)

"Sırbistan - İspanya" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

Uluslar A Liginde DEV maçlar Portekizde eksik var mı Sırbistanda kimler yok İddaa oranları, son gelişmeler...

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan "Portekiz - Hırvatistan" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Portekiz kazanır" oldu!

%32'lik kesim Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarının Lizbon'da Hırvatistan'ı yeneceğini düşünüyor...

"Sırbistan - İspanya" maçına iddaa oynayanların %14'lük kesimi ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve o mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Uluslar A Liginde DEV maçlar Portekizde eksik var mı Sırbistanda kimler yok İddaa oranları, son gelişmeler...

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#Misli#İddaa#Uluslar Ligi

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