Uluslar A Ligi 4. Grup'ta liderlik maçı! İspanya'nın Almanya karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

İSPANYA

- Bir önceki milli arada Ukrayna'ya kaybedip Uluslar A Ligi 4. Grup'taki zirve yarışında yara alan İspanya, 14 Kasım Cumartesi günü İsviçre deplasmanında Sergio Ramos'la 2 kez penaltı atışından yararlanamasa da Gerard Moreno'nun son dakikada bulduğu golle 1 puanı kaptı ve umudunu devam ettirdi.

- Jesus Navas, Ansu Fati ve Jose Gaya'dan oluşan sakat listesine Sergio Busquets de eklendi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun Almanya karşısında forma giymesi beklenmiyor.

- TD Luis Enrique, Busquets yerine orta alanda muhtemelen Rodri'yi kullanacaktır. Son 2 maçta eldivenleri devralan Unai Simon, bir kez daha Kepa Arrizabalaga veya David de Gea'nın yerine kaleyi koruyabilir.

ALMANYA

- İspanya'nın İsviçre'ye takıldığı akşam Ukrayna'yı 1-0 geriden gelip 3-1 deviren Almanya için 1 puan grup liderliği için yeterli olacak!

- Toni Kroos'un cezası bitti ve muhtemelen ilk 11'e dönecektir ancak bu sefer de savunmadan Antonio Rudiger cezalı duruma düştü.

- Aday kadroya çağrı almayan Emre Can, Mats Hummels gibi alternatiflerin olmadığı düşünüldüğünde; Niklas Süle'nin yanında sağ bekten devşirme Matthias Ginter'i izleyebiliriz.

- Hücum üçlüsü ise değişmez... Timo Werner, Serge Gnabry ve Leroy Sane ile gol arayacaklar.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın son 10 yılda oynadığı 4 maçın tamamı "2.5 ALT" bitti.

- İspanya'nın son 5 maçında 2.5 gol barajı aşılmadı.

- Almanya'nın son 8 maçının 7'sinde "karşılıklı gol" izledik.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Uluslar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Almanya Kazanır" oldu!

%21'lik kesim Panzerler'in İspanya deplasmanında kazanıp grup lideri olacağını düşünüyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Almanya'nın golcüsü Timo Werner'in Chelsea formasıyla ilk golünü hatırlayalım...