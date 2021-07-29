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GeriFutbol Ulusal Kulüp Lisans başvuruları 1 Eylül'e uzatıldı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.07.2021 - 17:15 | Son Güncelleme:

Ulusal Kulüp Lisans başvuruları 1 Eylül'e uzatıldı

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Ulusal Kulüp Lisans başvuruları 1 Eylül'e uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişikliğe gitti.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının ardından Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici 16. madde eklendiği duyuruldu.

Maddeye göre 2021-2022 futbol sezonu için Ulusal Kulüp Lisans başvuruları ile ilgili nihai karar verme süresinin 1 Eylül'e kadar uzatılmasına karar verildiği aktarıldı.

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