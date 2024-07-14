Uludağ Premium Ultra Trail’de kazananlar belli oldu

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Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarında bu sene 7’ncisi gerçekleşen Ultra Trail’de, birbirinden önemli sporcular yer aldı. Geleneksel hale gelen “Uludağ Premium Ultra Trail”, “4 Mevsim Uludağ” mottosu ile koşuldu. 2 bin 543 metrelik Uludağ’ın eşsiz doğal güzellikleri arasındaki organizasyon; Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Ceylan Splendor Uludağ, Climbolic, Decathlon ana sponsorluğunda, Almira Hotel, Doca Textile Tech, Garmin Türkiye, Lifeon Concept, Power App, Segway-Ninebot, Yankı Yemek&Catering ve Züber Lezzetler co-sponsorluğunda gerçekleşti. Bursa Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla düzenlendi.

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Uludağ 2. Oteller Bölgesi’nden UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlarda başlayan yarışta sporcular; Cennet Tepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağakaya ve Sarıalan’ı geçerek başladıkları yerde finişi gördü.

35 ÜLKEDEN 2 BİN 660 SPORCU MÜCADELE ETTİ



Her sene katılımcı sayısında önemli gelişme yaşayan Uludağ Premium Ultra Trail’de 35 ülkeden 2 bin 660 sporcu yer aldı.

SPOR VE SANAT BİR ARADA



Bir yarış olma özelliğinin yanı sıra spor ve sanatı bir araya getiren organizasyonda katılımcılar, bir yandan Uludağ’da koşu deneyimi yaşadı bir yandan da konserler, grafiti sanatçısının sunduğu görsel şölen ve heykeltraşın sanatını icra ettiği çalışmalarla buluştu. Birçok aktiviteyi içinde barındıran Uludağ Premium Ultra Trail, parkur boyunca unutulmayacak anlar yaşattı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası işbirliğinde belirlenen alanlarda yer alan sanatçılar, birbirinden önemli eserleri ormanın içinde koşucuların dinletisine sundu.



UPUT, Ceren Toksöz, Neyzen ve Sattas’ın sahne aldığı organizasyonda yarışçılar ve yarış severler keyifli anlar yaşadı. Ümit Şentürk’ün grafitileri ile heykeltraş Ramazan Eroğlu’nun eserleri de etkinlik alanında büyük beğeni topladı.

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ONUR ÇAM UNUTULMADI



İzmir’de bisikletiyle kamyona arkadan çarparak hayatını kaybeden spor fotoğrafçısı Onur Çam, unutulmadı. 6K’lık parkur, 2023 yılında 53 yaşındayken yaşamını yitiren Onur Çam’ın adına koşuldu.

BÜLENT ÇINAR ÇAVUŞ: DESTEK VEREN TÜM PAYDAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM



Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, yaptığı açıklamada, “Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyona destek veren paydaşlara başta Uludağ İçecek ailesine teşekkür ediyorum. Biz gerçekten Uludağ’ın sanat, spor ve turizmle iç içe yaşanan yer olarak tanıtmak istiyoruz. Mottomuz ‘4 Mevsim Uludağ’. Bu nedenle Uludağ’ı kış turizm merkezi olarak değil 4 mevsim kullanılabilir hale getirmek için çaba sarf ediyoruz.” dedi.

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ÖMER KIZIL: GELECEK SENE HEDEF 10 BİN



Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kızıl, “Hersene gerçekten üzerine koyarak devam ediyoruz. Bu sene 2 bin 660 kişi katılım gösterdi. Geçen seneden bu yana ciddi bir artış yaşadık. Uludağ’ın geldiğ, kalbinin attığı yer burası. Doğal kaynaklarımız, suyumuz, maden suyumuz buradan çıkıyor. Biz burayı yaşatmak için çaba sarf ediyoruz. Organizasyona gelmeye devam edin. Gelecek sene hedef 10 bin ve uluslararası olmak” diye konuştu.

ÇETİN CEYLAN: ORGANİZASYON BÜYÜYEREK DEVAM EDECEKTİR



Ardeniz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ceylan, “Her sene büyüyen bu güzel organizasyonun bir parçası oluyoruz. Başta Uludağ Premium olmak üzere Alan Başkanlığımıza ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah büyüyerek devam edecektir” dedi.

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ÖDÜLLER SAHİPLERİNE VERİLDİ



Uludağ Premium Ultra Trail, 5 ayrı parkurda kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Birbirinden önemli ve zorluk derecesi yüksek parkurlarda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi. Parkurlarda ilk üç sırada yer alan sporculara ödüllerini Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kızıl, Ardeniz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ceylan, Bursa Teleferik Yöneticisi Erdal Eğin, Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tufan, Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, Asics Türkiye Genel Müdürü Umut Arat, Climbolic Genel Müdürü Yusuf Kocamaz, Decathlon Türkiye Etkinlik Lideri Özgür Çetinel, Segway Türkiye Genel Müdürü Can Yalçın Yıldız, Garmin Türkiye Genel Müdürü Hasan Güner, Uludağ Jandarma Karakol Komutanı Abdullah Çakır, ANDA Arama Kurtarma İzmir Başkanı Bekir Devrim Gökulu, Türkiye Atletizm Federasyonu Temsilcisi Eray Türemen, Uludağ Premium Ultra Trail Sportif Direktörü Veysel Güler, Mint Organizasyon Direktörü Mehmet Yener verdi.

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DERECEYE GİRENLER



100K’lık parkurda erkeklerde birinciliği TRS takımından 11:41:11’lik derece elde eden Rus sporcu Alexander Prokudin elde etti. İkinci Kaya Running Team/Trabzonspor’dan 12:26:21 derecesiyle Murat Kaya, üçüncü ise Academy of Running’den 12:34:34 derece elde eden Mustafa Araç oldu.



100K’lık parkurda kadınlarda birinciliği ise Kaya Running’den Maria Kolpakova 16:42:47’lik derecesiyle elde etti.

66K’lık parkurda erkeklerde birinci Salomon’dan 07:04:41’lik derecesiyle Kamil İnak oldu. İkinciliği 07:30:06’lık derecesiyle Serdar Sezer, üçüncülüğü Shotarun takımından 07:31:34 derece elde eden Sasan Amiri elde etti.

66K’lık parkurda kadınlarda birinciliği 08:54:43’lük deredesiyle Nuray Bulut Göktepe, ikinciliği Shot A Run takımından 09:43:34’lük derecesiyle Mahsa Rahiminiya, üçüncülüğü 09:56:21’lik derecesiyle Olga Boldyreva kazandı.

30K’lık parkurda erkeklerde liderliği Esay Team-Nnormal’den 02:54:23’lük derecesiyle Aykut Taşdemir elde etti. İkinci 03:05:33’lük derecesiyle Salar Piri, üçüncü 03:16:35 derecesiyle Mikhail Venediktov oldu.

30K’lık parkurda kadınlarda birinci Proway Sport’tan 03:38:34’lük derecesiyle Olga Baranova, ikinci Salomon’dan 03:49:13’lük derece elde eden Beyza Güzel, üçüncü 03:51:44’lük derecesiyle Eugenie Stephanie oldu.

16K’lık parkurda erkeklerde birinci 01:17:41’lik derecesiyle Recep Berk Şenyurt oldu. İkinciliği Runformance ekibinden 01:17:52 derece elde eden İrem Can Ayaz, üçüncülüğü Rundamental‘den 01:18:18 derecesiyle Hacı Sebahattin Çavga elde etti.

16K’lık parkurda kadınlarda birinciliği Pusula Doğa Sporları Kulübü’nden Hilal Oruç elde etti. İkinci Bold Union’dan 01:46:18’lik derecesiyle İremsu Seven, üçüncü Kayarunning’den 01:49:51’lik derecesiyle Ayşenur Demirci oldu.

6K’lık parkurda erkeklerde lider Borusan’dan 00:28:32’lik derece elde eden Sinan Yalçın elde etti. İkinci Rundamental’den 00:29:11’lik derecesiyle Gökhan Gündoğan, üçüncü İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan 00:29:32’lik derecesiyle Mehmet Aydıngör oldu.

6K’lık parkurda kadınlarda birinci İnegöl Maraton’dan 00:34:38’lik derecesiyle Burcu Aktaş, ikinci 00:35:28’lik derecesiyle Gülnaz Ayar, üçüncü Swissôtel Uludağ Bursa’dan 00:38:09’luk derecesiyle Dilara Özçar oldu.