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Ülker Stadı'nda 22 yıllık dönem sona erdi! Efsane tribünün ismi değişti...

#Fenerbahçe#Migros Tribünü#Ülker Stadı
Ülker Stadında 22 yıllık dönem sona erdi Efsane tribünün ismi değişti...

Ülker Stadı'nın kale arkası tribünlerinden biri olan Migros tribünün adı 'Kuzey Tribünü' oldu. Stadyumun altındaki Migros'un da boşaltılması için görüşmeler başladı.

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Anadolu Efes’in, THY Euroleague’de Rus takımları ile oynanan maçlarla alakalı olarak Fenerbahçe Beko aleyhine verdiği oy, Ülker Stadı’ndaki 22 yıllık tribünü ve stadın altında bulunan Migros’un tahliyesine gidecek bir süreci başlattı.

20 Ağustos 2000 tarihinde hizmete giren 30 bin seyirci kapasiteli Migros Tribünü’nün adı değiştirilip ‘Kuzey Tribünü’ oldu. Tribündeki Migros tabelaları sökülerek ‘Kuzey Tribünü’ tabelaları asıldı. Galatasaray derbisi biletlerinin üstüne de ‘Kuzey Tribünü’ yazıldı. Fenerbahçe Kulübü diğer taraftan, stadın altında bulunan dev Migros’un tahliyesi için girişimlere başladı.

DERBİ BİLETLERİ SATIŞTA

Süper Lig’de pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri bugün 120 ila 660 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarılacak. Bugün saat 13.00’ten itibaren divan, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışa çıkarılacak biletleri, yarın ise Taraftar Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell aboneleri temin edebilecek.

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#Fenerbahçe#Migros Tribünü#Ülker Stadı

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