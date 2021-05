Ülker, 5 yıl boyunca milli takımların sponsoru oldu

Türkiye’nin lider gıda şirketi Ülker, aldığı birbirinden başarılı sonuçlarla tüm Türkiye’yi mutlu eden A Milli Futbol Takımımıza 5 yıl süreyle resmi sponsor oldu. Ülker, Erkek Milli Takımlarının resmi sponsorluğunun yanı sıra Kadın Milli Takımlar ve eMilli Takımlarının da ana sponsorluğunu üstlendi. Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Riva’da Hasan Doğan Milli Takım Kamp Tesisleri’nde gerçekleştirilen en imza törenine; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, TFF Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üyesi Alkın Kalkavan, Ülker CEO’su Mete Buyurgan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası’nın yanı sıra Federasyon ve Ülker yetkilileri katıldı.

Nihat Özdemir: Bu anlaşmanın verdiği güçle ülkemizi mutlu edecek başarılar kazanacağız

Ülker’e Milli Takımlara yönelik katkısından ötürü teşekkür ederek konuşmasına başlayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ‘’Ülkemizin en köklü markalarından Ülker ile yaptığımız bu iş birliğini çok önemsiyoruz. 9 yıl süren harika ortaklığımız bu anlaşma ile kaldığımız yerden devam edecek. Türk sporuna unutulmaz katkılar sağlayan Ülker’in desteğinin uluslararası rekabetteki gücümüze güç katacağından eminiz. Ülker’in sporun yaygınlaşması için yaptığı katkılar ölçülemeyecek kadar değerli. Çünkü sponsorluğun yanında sosyal projelerle sorumluluklar üstlenmek çok önemli. Bu kapsamda Federasyonumuz Ülker ile geçmişte çocukları spor yapmaya teşvik etmek için bir çok sportif sosyal projeleri hayata geçirdi ve önemli geri dönüşler aldı. Sadece Futbol Köyü projesiyle 200’e yakın genç ismi milli takımlara ve profesyonel takımlara kazandırdık. Ülker’in sporu seven nesiller yetişmesine verdiği önem, daima Türk futbolunda çıtayı yükseltti. EURO 2020 öncesinde bizlere güç verecek bu anlaşma itici güç olacak ve inşallah Millilerimiz elde edeceği yeni zaferlerle, bizlere bu değerli katkıları yapan Ülker’in “mutlu et mutlu ol” sloganına destek olacak. Ülker’le birlikte tüm sponsorlarımız ve halkımızın desteğiyle önümüzdeki günlerde Ay-Yıldızlılarımız tarihi başarılarla bizleri bir kez daha gururlandıracaktır” dedi.

Ali Ülker: Milli Takımla yan yana olmaktan çok mutluyuz

Ülker olarak uzun yıllardır Türk sporuna destek vermeyi, en önemli sorumlulukları arasında gördüklerini söyleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker: “Yıldız Holding ve Ülker olarak, uzun yıllardır Türk sporuna destek veriyoruz. İstihdam, üretim ve ihracatımızla ülkemizin ekonomisine değer katma çabalarımızın temelinde müreffeh bir toplum hedefine katkı sağlama düşüncesi yer alıyor. Mutlu et mutlu ol felsefesiyle bu hedefe yürürken; ülkemizde spora ve kültür-sanat faaliyetlerine destek vererek aynı zamanda toplumumuzun mutluluğuna katkıda bulunmayı da arzu ediyoruz. Tıpkı Milli Takımımızın futboluyla yaptığı gibi, ürünlerimizle ülkemizi dünyanın dört bir yanında temsil ediyoruz. Onlar her golde ve galibiyette bizleri mutlu ederken, biz de tüketicilerimize her lokmada mutluluk vaat ediyoruz” dedi.

Kadınların toplumun her alanında yer almaları bizim için önemli

Futbolun sadece bir ‘erkek oyunu’ olmadığını ve fırsat eşitliği konusunda farkındalık sağlaması açısından, A Milli Kadın Futbol Takımımızın önemli bir rol model teşkil ettiğini söyleyen Ali Ülker sözlerine şöyle devam etti:

“TFF ile yaptığımız bu anlaşma kapsamında Erkek Milli Takımlar resmi sponsorluğunun yanı sıra Kadın Milli Takımlar ve eMilli Takımlarımızın da ana sponsorluğunu üstlenerek desteğimizi daha da büyütüyoruz. Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kadın Platformumuz aracılığıyla şirketlerimizde de kadınların iş yaşamına eşit ve etkin katılımını sağlamak için çalışıyor, bu kapsamda, çeşitli projeler yürütüyoruz. Kadınların toplumda, iş yaşamında, sporda, kısacası her alanda etkin şekilde yer almalarını önemsiyoruz. Bu açıdan Kadın Milli Takımlarının ana sponsoru olmaktan da özellikle mutluluk duyuyoruz.

Mete Buyurgan: Ürünlerimizi, dünyanın dört bir yanında “Made in Türkiye” etiketiyle tüketicilerimizle buluşturuyoruz

Tüm dünyada ve ülkemizde milyonlarca tüketiciye ‘her lokmada mutluluk vadetmek’ hedefiyle ürettiklerini ülkemizin ekonomisine değer katmak için çalıştıklarını ifade eden Ülker CEO’su Mete Buyurgan sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkemiz, tüm global işlerimizin, üretimimizin, ihracatımızın ve istihdamın ana üssü konumunda bulunuyor. 6 kıtada, 100’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’deki fabrikalarımızda üretilen ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında “Made in Türkiye” etiketiyle tüketicilerimizle buluşuyor. Bu başarımızı, tüm dünyadaki marka bilinirliğimizin yanı sıra; Ar-Ge’ye, inovasyona, dijitalleşmeye, sürdürülebilirlik projelerine yaptığımız yatırımlara ve ihracat potansiyelimize borçluyuz. Ülker’in bu başarısında tüketicisiyle kurduğu güçlü, samimi ve güvene dayalı ilişkinin büyük rolü var. Çünkü bizler üretirken, bir kişiden bir diğerine yani ‘elden ele’ geçebilecek en değerli şeyin mutluluk olduğuna inanıyoruz. İşte bu düşünceden hareketle aldığı birbirinden başarılı sonuçlarla, bu ülkenin ortak mutluluğuna vesile olan Milli Futbol Takımlarımızla Ülker’i bir kez daha yan yana görmek bizlere mutluluk veriyor. E-sporun da özellikle gençler arasında giderek popülerleşen bir branş olarak karşılarına çıktığını ifade eden Ülker Ceo’su Mete Buyurgan, gençlerle daha önce çeşitli vesilelerle destek verdikleri e-spor platformunda, eMilli Takımlar aracılığıyla bir kez daha bir araya gelecek olmaktan mutluluk duyduğunu da ifade etti.

Alkın Kalkavan: Bu dönemde böyle önemli bir anlaşma imzalamaktan çok mutluyuz

TFF Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üyesi Alkın Kalkavan da, Ülker’in uzun yıllardır milli takımlara verdiği desteklerin takdire şayan olduğunu söyleyerek, ‘’Yeni sponsorumuz Ülker, aslında Milli Takımlarımıza aşina ve geçmişte beraber bir çok projeye imza attığımız bir marka. Ülkemizde büyüyen her çocuğun Ülker markası ile ilgili yüzünü gülümseten bir hatırası vardır, buna bizlerde dahiliz. Pandeminin etkilerinin sürdüğü böylesine zor bir dönemde, Euro2020 başlamadan hemen önce; böylesine önemli bir anlaşma imzalamaktan dolayı oldukça mutluyuz. Pandemi başladığından beri, Ülker anlaşması ile beraber toplam 11 adet yeni marka ile; Milli Takımlarımıza özel ticari ortaklık anlaşması imzaladık. Aynı zamanda sözleşmesi sona eren iki ortağımızla da, anlaşmalarımızı yeniledik. Bu dönemde, sponsorluk yapımız da çeşitlendirdik ve bizimle ortaklık yapmak isteyen markalara özel fayda paketleri geliştirdik. UEFA’nın raporlarına göre de bu dönemde sponsorluk piramidini korumakla kalmayıp, Erkek A Milli Takımlarının sponsorluk portföyüne 7 adet marka ekleyen tek federasyon olduğumuzu da gururla paylaşmak isteriz” dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ülker’in uzun yıllar futbola sponsor olarak hizmet ettiğini ve bu yeni anlaşmadan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Yapmış olduğumuz iş bize bir sorumluluk yüklüyor. Bu tarz destekleri gördüğümüzde de hem ciddiyetimiz hem de sorumluluğumuz artıyor” ifadelerini kullandı.

Türk insanının kendilerinden başarı beklediğinin altını çizen Güneş, “Bizim çocuklarla birlikte tüm insanlarımızla bütünleşerek büyük bir aile olduk. Dev markaların da aramıza katılmasıyla bu aileyi her geçen gün daha da genişletiyoruz. Arkamızdaki desteğin ve bizden beklentilerin farkındayız. Bunlara en iyi şekilde karşılık verebilmek için de hep çalıştık, daha da çok çalışacağız. Hedeflerimiz, hayallerimiz var. Marka değerimizi büyüttükçe, yeni ve güçlü sponsorların aramıza katıldığını görmek bize mutluluk veriyor. Ülker ile federasyonumuz arasında yapılan anlaşmanın tüm taraflara ve ülke futboluna hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ise Ülkerle yapılan anlaşmadan memnuniyetini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Ülker’le yaptığımız bu anlaşma bizim için son derece anlamlı. Bu adeta iki eski dostun buluşması. Geçmişte futbolun tabanda yaygınlaşması için gerçekleştirilen projelerde birlikte çalıştığımız Ülker, şimdi Milli Takımların yanında.Daha önce Ülker ile hayata geçirdiğimiz futbol köyleri projesinde yer alan kızlarımız bugün artık Milli Takımlarda ter döküyor ve ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyor. Bu da yeniden bir araya geldiğimiz eski dostumuzun futbolun gelişimi içinde ne kadar kıymetli bir yeri olduğunu gösteriyor. Sanıyorum katkı koydukları projelerin meyve verdiğini görmek Ülker için de mutluluk verici.

Bu ortaklık kuşkusuz yeni dönemde de futbolumuz için son derece yararlı olacak. Bu iş birliğine sorumlu olduğum kadın futbolunun penceresinden baktığımda büyük heyecan duyuyorum. Başkanımızın, yönetim kurulumuzun, idarecilerimizin büyük gayretleri ve her geçen gün aramıza katılan yeni sponsorlarla ülkemizde kadın futbolu giderek daha büyük ilgi görüyor. Bu da bizi motive ediyor ve daha iştahla çalışmamızı sağlıyor. Ne mutlu ki artık Türk futbolunda kadının adı var ve kadınların sesi her geçen gün daha gür çıkıyor.

Ümit ediyorum yakın gelecekte Kadın Milli Takımlarımız, FIFA ve UEFA organizasyonlarının elemelerinde daha üst klasmanlarda ardından da büyük turnuvalarda yer alacak. Daha önce Dünyada ve Avrupa’da sesini duyuran ayrıca 11 Haziran’da başlayacak Avrupa Şampiyonası’nda ülkemize büyük mutluluklar yaşatacağına yürekten inandığımız A Milli Takımımız gibi Kadın Milli Takımımız da Türkiye’nin yüzünü güldürecek, Türk kadınının neler yapabileceğini herkese gösterecek. Konuşmamın sonunda Ülker ile olan yol arkadaşlığımızın futbolumuz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesinde katkı koyan herkese teşekkür ediyorum.”

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...