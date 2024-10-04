'Ülkemizin spor turizminde dünya markası olmasını hedefliyoruz'

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Bakan Bak, Türkiye’nin spor turizmi konusunda gelişmesini istediklerini belirterek, “Amacımız; spor turizminde ülkemizi bir dünya markası haline getirmek. Her attığımız adımda bu hedefe yaklaşıyoruz. Rize de dünya spor turizminin yeni gözdesi haline geliyor.” dedi.

Dünyanın en büyük ultra maraton markası Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi, Eylül 2025'te Türkiye'nin eşsiz doğasına sahip Rize Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 40 ülkeden 1500 sporcunun katılmasının beklendiği UTMB Dünya Serisi, Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Rize Valiliğinin koordinasyonunda gelecek yıl düzenlenecek.

Rize’nin dünya takvimine girmesi dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Rize’de bir otelde tanıtım toplantısı yapıldı.

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Toplantıda konuşan Bakan Bak, Rize’de doğup büyüyen birisi olarak, Dünyanın en büyük ultra maraton markası Ultra Trail Mont-Blanc’ın gelecek yıl Rize’de yapılacak olmasından dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

“Sporla da dünyaya seslenme vaktimiz gelmiştir”

Türkiye’nin spor turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bakan Bak, “Ülkemiz, her zaman medeniyetlerin, kültürlerin ve doğal güzelliklerin buluşma noktası olmuştur. Sadece tarihi ve kültürel değerlerimizle değil, aynı zamanda sporla da dünyaya seslenme vaktimiz gelmiştir. Spor turizmi, dünyanın farklı köşelerinden insanları bir araya getiren, kültürleri buluşturan, ekonomilere canlılık katan yeni bir alan olarak karşımızda duruyor. Türkiye’nin spor turizmi potansiyelini daha da yukarı taşıma hedefi, ülkemizin sadece turizm alanındaki başarılarını artırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgelerimizin gelişimine, insanımızın refahına büyük katkılar sağlayacaktır.” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkılarıyla On Birinci Kalkınma Planı’nda spor turizminin ilk kez stratejik bir alan olarak belirlendiğini ifade eden Bakan Bak şunları söyledi;

“Spor turizmi, sadece ekonomik bir getiri değil, aynı zamanda doğamızın, kültürümüzün, misafirperverliğimizin tüm dünyaya tanıtılması için büyük bir fırsattır. Bugün, On İkinci Kalkınma Planı’nda ise bu vizyonu bir adım daha öteye taşıyoruz. Amacımız, Türkiye’nin dünya spor turizmi pastasından aldığı payı büyütmek, spor ve turizmi birbirine entegre ederek ülkemizi bu alanda bir dünya markası haline getirmektir. Bizler, her attığımız adımda bu hedefe yaklaşıyoruz.”

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“Sporun birleştirici gücüyle Rize, dünya spor turizminin de yeni gözdesi haline geliyor”

Bir yıl önce Rize’de Spor Turizmi Çalıştayı düzenlediklerini hatırlatan Bakan Bak, “Çalıştayda, şehrimizin, dağlarının, akarsularının spor turizmi için ne kadar kıymetli bir değer olduğunu vurgulamıştık. Sporun birleştirici gücüyle Rize, dünya spor turizminin de yeni gözdesi haline geliyor. O çalıştayda dillendirdiğimiz vizyon, bugün UTMB gibi prestijli bir organizasyonla gerçeğe dönüştü. Henüz bir yıl bile geçmeden gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla Rize’de, Kaçkarlar’da böylesine büyük bir etkinliğe ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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UTMB’nin, dünya çapında ultra maraton denildiğinde akla gelen ilk organizasyonlardan biri olduğunu ifade eden Bakan Bak, “Bu organizasyonun Kaçkarlar’da yapılmasını sağlayacak olan, bu dağların büyüleyici doğası, zorlu ve etkileyici parkurlarıdır. Bu etkinlik, sadece ülkemizin spor turizmi açısından bir başarı değil, aynı zamanda Kaçkarlar’ın tüm dünya tarafından keşfedilmesinin, bu bölgenin ne kadar özel olduğunun bir kanıtıdır.” dedi.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak konuşmasında, Türkiye’nin, uluslararası spor organizasyonu düzenlemedeki başarısıyla bu etkinlikleri talep eden değil, dünyanın dört bir yanından organizasyonları kendine çeken, sporun kalbinin attığı bir merkez haline geldiğini vurguladı.

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“Rizespor turizmi açısından altın değerinde bir şehir”

Rize’nin spor turizmi açısından altın değerinde bir şehir olduğunu kaydeden Bakan Bak şunları söyledi;

“Ülkemiz, güçlü altyapısı, eşsiz coğrafyası ve misafirperverliğiyle, spor dünyasının gözünde vazgeçilmez bir destinasyondur. Rize’nin dağları, yaylaları, dereleri sadece doğaseverleri değil, sporcuları da kendine hayran bırakacak kadar zengin. Spor, bu bölgenin bir parçası. Kaçkarlar’ın nefesini soluyan, burada adım atan herkes, doğanın büyüleyici enerjisini iliklerine kadar hisseder ve bu eşsiz coğrafyanın ruhunu derinden yaşar. İşte biz de bu enerjiyi dünya çapında bir organizasyonla buluşturuyoruz. Bu etkinlik, bölge esnafımızın iş hacmini artıracak, konaklama ve hizmet sektörüne yeni bir canlılık getirecek. Ancak belki de daha önemlisi, bu tür etkinlikler, Rize’nin ve Kaçkarlar’ın dünya çapında tanınmasını sağlayacak, spor tutkunlarını her yıl buraya çekerek bölgenin sürdürülebilir turizm potansiyelini güçlendirecek. Organizasyonun ülkemize ve dünya spor camiasına hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen tüm ekibe, organizatörlere, sporculara ve katılımcılara şimdiden teşekkür ediyorum.”

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Vali Baydaş: “Rize’yi spor turizminin parlayan yıldızı haline getireceğiz”

Tanıtım Toplantısında konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize’nin sadece Türkiye’nin değil dünyanın en büyük destinasyonlarından biri olarak büyüyeceğine inandığını belirterek, “Rize’yi sporunun birleştirici gücünün etkisiyle spor turizminin parlayan yıldızı haline getireceğiz.” dedi.

Spor turizminin Avrupa’da hızla arttığını ifade eden Rize Valisi Baydaş, Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi organizasyonuyla Rize’nin Ayder Yaylası’nın, Kaçkar Dağları’nın ve bölgenin doğal güzelliklerinin dünyada daha da tanınır hale geleceğini vurguladı.

Vali Baydaş, yapılan bu spor organizasyonu ile doğaseverlerin dünyanın dört bir yanından Rize’ye geleceğini ve bu sayede bölgesel ekonominin güçleneceğini kaydetti.

Prestijli organizasyonunun büyük emekler sonucu ortaya çıktığını vurgulayan Vali Baydaş, hiçbir konuda desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile bu organizasyonun hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür etti.